Arquivo pessoal

Quem nunca desejou que as respostas para uma questão múltipla escolha da vida adulta, simplesmente caíssem do céu? Definir em qual projeto irá se envolver, qual será o próximo passo ou até mesmo a firmeza necessária para não se corromper nem sempre são tarefas fáceis à mente humana. Mas para Fernanda Schein, tudo se tornou muito mais claro através de uma filosofia/prática milenar: o Yoga.

“Para eu fazer cinema, tenho que saber o que eu quero dizer para o mundo. Estar conectada aos valores do Yoga me ajuda a tomar decisões e saber quais histórias quero contar. Quando lidamos com pessoas, estamos lidando com ego. Então ter como base essa filosofia me faz navegar por essa indústria sem me corromper por valores distorcidos”.

Yogini profissional

Fernanda é uma daquelas pessoas que se movem através da arte. Com um currículo de peso conquistado em uma ilha de edição, desde grandes produções da Netflix como “Neymar: O Caos Perfeito” até curtas premiados e envolventes como “I See You”, a editora se envolveu tanto com a Yoga que se tornou instrutora em 2009.

Sua paixão pela filosofia e pela prática começou por acaso em 2007, quando teve uma fratura grave que a impediria de dançar pelos próximos 2 anos, arte que já amava e praticava. Por orientação médica, o Yoga foi sua última opção para não estar entregue ao sedentarismo. Em pouco tempo, a prática se tornou sua nova percepção de vida.

Sem ansiedade nas decisões

Hoje com 30 anos, a cineasta afirma que a maior percepção da importância do Yoga veio durante o final do colégio e princípio da faculdade, fase em que a maioria dos jovens entra em crise.

“Encarei fases da vida que normalmente as pessoas da minha idade estavam em crise, com muita tranquilidade. Quando entrei na faculdade e não conseguia praticar com tanta frequência, vi o quanto era necessário para mim”, conta.

Além da flexibilidade

Muito além do alongamento, o yoga se tornou o estilo de vida da cineasta. “O que torna uma filosofia são as práticas comportamentais. Não praticar violência, não roubar ideias do próximo, não cometer excessos, buscar sempre falar a verdade, buscar a paz… Assim eu alinhei minhas duas profissões”.