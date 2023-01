“Quando recebemos um paciente oncológico, precisamos adotar cuidados que vão além de medicamentos e exames. Precisamos ter a sensibilidade médica e olhar no olho para conquistar a confiança do nosso paciente e oferecer o acolhimento necessário nesse momento tão difícil”, declara o físico Hélio Salmon, Diretor do departamento de Radioterapia do Hospital Mário Kroeff, localizado no Rio de Janeiro.

À frente do setor de radioterapia da instituição, o especialista observa que a atenção à experiência do paciente é prioridade e destaca a importância da inovação para o aprimoramento do cuidado. “Investimos continuamente em estratégias que coloquem o paciente no centro do cuidado e, por isso, não abrimos mão de termos em nosso departamento equipamentos de alta performance e soluções que entregam precisão e assertividade, como o Halcyon, que diferente de outros aceleradores lineares convencionais, realiza quatro rotações por minuto, o que significa menor tempo de captura da imagem durante o procedimento e com uma qualidade superior”, destaca.

Além disso, Salmon destaca as vantagens da solução, desenvolvida pela Varian, empresa focada em oncologia da Siemens Healthineers, frente ao desafio de conferir a cada paciente uma assistência diferenciada. “É preciso ter atenção com cada etapa do atendimento. Por isso, todos os momentos dessa jornada são cuidadosamente planejados, desde a posição que ele ocupa no equipamento, passando pelo momento do tratamento, até a saída dele do hospital. Sendo assim, é imprescindível contarmos com um aparelho em que a pessoa fique menos tempo posicionado — o que é muitas vezes desconfortável pela condição que ele se encontra, mas que entregue a radioterapia com eficiência. Essa comodidade associada ao fato de o Halcyon ser silencioso ajudam a aliviar os incômodos no tratamento da radioterapia”, explica.

A gerente de marketing da Varian, Beatriz Bernardi, reforça a importância de a pessoa ficar menos tempo deitada. “Assim é possível garantir melhor qualidade e precisão do tratamento, já que reduz o risco do paciente se movimentar durante a aplicação da radioterapia”.

Além disso, detalha a executiva, o sistema do Halcyon fornece tratamentos rápidos, com o conforto e a conveniência que os pacientes precisam na luta contra o câncer. “O equipamento foi projetado para simplificar e aprimorar praticamente todos os aspectos do tratamento oncológico. Além do design MLC exclusivo, que permite alta modulação com baixo vazamento para cada campo ou arco e conta com velocidade que garante terapia mais rápida”.

Equipamento revoluciona tratamento da radioterapia

Hoje distribuído em nove estados do Brasil, o equipamento tem sido importante aliado de pacientes em tratamento de radioterapia. Com a precisão e foco direcionado para as áreas afetadas, o Halcyon preserva os tecidos saudáveis reduzindo ainda os efeitos colaterais.

O design arrojado e centrado no paciente, associado ao sistema silencioso com movimento suave e fácil ajudam a manter as pessoas relaxadas e concentradas. “Outra vantagem do equipamento é a excelência operacional. São vantagens singulares que impactam muito positivamente na rotina radioterápica”, afirma Bernardi.

Benefícios que para o diretor do Hospital Mario Kroeff fazem a diferença para profissionais e pacientes. “Muito além da agilidade, trata-se de um equipamento preciso, rápido e com alta tecnologia que aplica as doses de radiação com extrema qualidade. Para os profissionais de radioterapia, é muito mais simples de operar em relação aos equipamentos convencionais”, conclui.

Sobre a Siemens Healthineers | A Siemens Healthineers AG (listada em Frankfurt, Alemanha: SHL) inova em avanços para a saúde. Para todos. Em todas as partes. Como uma empresa líder em tecnologia médica com sede em Erlangen, Alemanha, a Siemens Healthineers e suas regionais estão continuamente desenvolvendo seu portfólio de produtos e serviços, com aplicativos baseados em Inteligência Artificial e ofertas digitais, desempenhando um papel cada vez mais importante na próxima geração de tecnologias médicas. Essas novas aplicações irão aprimorar a base da empresa em diagnósticos in vitro, terapia guiada por imagem, diagnósticos in vivo e cuidados inovadores no combate ao câncer. A Siemens Healthineers também oferece uma gama de serviços e soluções para aprimorar a capacidade dos provedores de saúde de fornecer cuidados de alta qualidade e eficientes. No ano fiscal de 2021, encerrado em 30 de setembro, a Siemens Healthineers que tem aproximadamente 66.000 funcionários em todo o mundo, gerou receita de € 18 bilhões e EBIT ajustado de € 3,1 bilhões.