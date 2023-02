Com o intuito de apoiar e ajudar a dar visibilidade aos apelos da Campanha da Fraternidade 2023 realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Brasil Marista lança uma página especial com materiais gratuitos que potencializam a campanha. A iniciativa, articulada pela Província Marista Brasil Centro Sul (PMBCS), traz diversos subsídios, dentre eles um e-book direcionado à comunidade eclesial, com roteiros para sete encontros, nos quais, além de aprofundamento na temática, há sugestões de gestos concretos para minimizar os impactos da fome.

Em 2023, pela terceira vez na história das Campanhas da Fraternidade, o tema é “Fraternidade e Fome”. O assunto é de suma importância, uma vez que o Brasil tem mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome, de acordo com um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan). O país retornou ao Mapa da Fome da ONU no ano passado, após uma década sem aparecer na lista.

“Atentos à urgência do assunto, os Maristas de Champagnat somam esforços com a Igreja para que, inspirando as comunidades eclesiais e toda a sociedade, consigamos buscar soluções conjuntas para amenizar as dores de quem passa fome”, explica o diretor-executivo da PMBCS, José Leão da Cunha Filho.

Materiais para toda sociedade

Além de disponibilizar o e-book com roteiro de encontros focados nas Paróquias, a iniciativa do Brasil Marista também traz um material destinado aos professores da Educação Básica. Produzido pela FTD Educação, o subsídio apresenta sugestões de projetos ligados à temática da Campanha da Fraternidade e que podem ser trabalhados de maneira interdisciplinar.

No ano passado, primeiro ano do projeto da página complementar à campanha, mais de 3 mil professores fizeram o download do material. Por fim, a página especial também traz peças variadas e editáveis para serem baixadas: são posts e outras peças para as redes sociais, modelo de apresentação e até mesmo um flyer (frente e verso) com informações sobre a Campanha.

Para conferir e baixar todos os materiais, acesse:https://conteudo.marista.org.br/campanha-da-fraternidade-23