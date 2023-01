Divulgação

A pandemia da Covid-19 mudou hábitos e alguns deles permanecem, como o de trocar o calçado quando chegamos da rua. Esse comportamento é benéfico. O CEO da Sopantufas fala sobre ele.

“É uma troca de hábito que fizemos a partir de uma necessidade que a pandemia nos impôs, e que por sinal, estamos vendo que realmente é muito importante essa troca e que devemos manter. Quando chegamos em casa, tiramos o calçado usado na rua, esse é o hábito! E colocamos uma pantufa, certo? Esse hábito é muito praticado em diversas partes do mundo como costume/cultura, inclusive aqui, e se intensificou com a vinda da pandemia. Que convenhamos é muito importante que se faça isso e que se torne também um costume entre os que começaram a praticar por causa da pandemia, não é somente por estarmos levando o vírus para dentro de casa e sim mais uma série de coisas que devem ficar para o lado de fora dos ambientes que mais gostamos”, diz.

Como o aumento do número de casos de Covid no Brasil, os cuidados se intensificaram. Por isso, colocar pantufa deve permanecer por um bom tempo ou até quem sabe será adotado no cotidiano. “Vai permanecer e se tornar ainda mais praticado, em consultório, empresas e em locais que antes não eram tão comuns. “Incomoda um pouquinho, mas é bom estar em um lugar com essa preocupação”, acredita o empresário.

A pandemia fez com que a Sopantufa batesse recorde de vendas. Joe diz que a expectativa é positiva para este ano com este novo hábito de trocar o calçado em casa por pantufas.