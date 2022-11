Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

Para comemorar o Dia Nacional da Onça-Pintada, a onça Valente, do Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR), vai receber uma alimentação especial e participar de atividades de enriquecimento ambiental.

Valente será surpreendido com brincadeiras elaborada para ajudar no desenvolvimento cognitivo e motor do animal. Esse tipo de ação dificulta um pouco a forma como ele recebe a alimentação e se aproxima mais da forma como seria na natureza.

Como em cativeiro os estímulos são menores que na natureza, essas atividades garantem a saúde e o bem-estar dos bichos.

A binacional está engajada diretamente na preservação da espécie e há 20 anos a empresa mantém o programa de reprodução em cativeiro da onça-pintada.

Outro trabalho que contribui para o repovoamento das onças na região é a recomposição de áreas ambientais degradadas na sua região de influência.

Dia da Onça

A criação do Dia Internacional da Onça-pintada foi anunciada em 2018, na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Comemorada anualmente em 29 de novembro, a data tem como objetivo aumentar a conscientização sobre as ameaças enfrentadas pelo animal, os esforços de conservação e o papel da onça como uma espécie-chave, cuja presença é o principal indicador de um ecossistema saudável.

A onça-pintada (Panthera onca) é um felino da família Feliade. É carnívoro, chega aos 2,10 metros de comprimento, pesa em média 150 kg e sua altura chega a 90 centímetros. A onça-pintada vive às margens dos rios e também nos ambientes campestres desde o sul dos EUA até a Argentina.

A onça tem como território individual de caça aproximadamente 80 quilômetros quadrados. A gestação dura cerca de 100 dias, com possibilidade de nascimento de até quatro filhotes. Os bebês nascem cegos e passam a enxergar depois de duas semanas de vida. Os machos atingem a maturidade sexual aos três anos e meio e, a fêmea, aos dois anos de idade.