Mark Morais

Depois das festas de fim de ano e das férias de verão, chega o feriado que muitos consideram o ponto inicial do ano: o carnaval. Pensando nisso, Ronaldo Godoi, educador físico e CEO da Red Fitness, rede de academias, e Fernanda Lopes, nutricionista clínica do Emagrecentro, rede de emagrecimento saudável e estética corporal, prepararam um combinado com dicas de exercícios e dieta para turbinar o corpo nestes 30 dias que antecede a principal folia do Brasil.

“O mais importante para cumprir este desafio é não perder o foco, mantendo a mente equilibrada e aliada com a rotina de treinos e alimentação balanceada. É interessante fazer uma planilha para assinalar as atividades do dia que já foram realizadas. Descreva as atividades que gostaria de manter o controle durante a semana, assim você consegue avaliar se está alcançando o seu objetivo conforme planejado. Algumas ideias são: acordar cedo, fazer no mínimo 4 refeições no dia, treinar e dormir bem”, entrega Fernanda. Procurar o acompanhamento de profissionais especializados para fazer um acompanhamento personalizado também é fundamental para um resultado eficiente.

Alimentação

Bom dia, corpo! Shots anti-inflamatórios e antioxidantes, são uma ótima ideia para acordar o estômago. "Essas misturinhas auxiliam na digestão, combate os radicais livres, ajuda no fortalecimento da imunidade, contribuem na perda de peso e também aceleram o metabolismo. Além disso, ajuda na repõe nutrientes importantes como o, que ajudam, principalmente, na redução do inchaço", conclui a especialista do Emagrecentro. Agora é a hora do café da manhã. oleaginosas, como amêndoas, amendoim, avelã e castanhas, são fundamentais para dar saciedade e controlar o índice glicêmico, um valor que mensura a rapidez com que o açúcar presente no alimento, quando ingerido, demora para chegar à corrente sanguínea. "Quando se consome carboidratos com alto índice glicêmico, o sangue recebe elevadas quantidades de açúcar em um curto intervalo de tempo que, consequentemente, vira acúmulo indesejado de gorduras", explica a nutricionista. Almoço rico em proteínas. Evite o consumo de carboidratos simples, como pães, arroz branco, massas refinadas e guloseimas no geral. Desta forma, é possível ingerir uma quantidade menor de alimentos, mais nutritivos e sem passar fome. Salada ou sopa são janta sim! Evite massas, cereais como arroz, milho e aveia, ou tubérculos como batata inglesa, batata baroa e o rabanete. "A dica é priorizar vegetais e uma carne, como frango ou peixe, e para os veganos pode ser tofu ou cogumelos", sugere Fernanda.

Treino

Para os exercícios físicos, o segredo para ter resultados mais rápidos é a constância. “É super importante manter a frequência durante esses 30 dias e usar métodos específicos, como treinos de alta intensidade para preservar e desenvolver os músculos e, ao mesmo tempo, diminuir o percentual de gordura”, sugere Ronaldo Godoi, educador físico e CEO da Red Fitness.

A intensidade do treino é mais importante que o tempo que você passa na academia. “Treinos mais curtos, de 30 a 45 minutos bem aproveitados são o suficiente para elevar a frequência cardíaca e perder peso. O famoso HIIT (High Intensity Interval Training ou Treino Intervalado de Alta Intensidade) é ideal para este aproveitamento, principalmente porque, de acordo com estudos, a queima de gordura continua por mais 48 horas após a execução do circuito”, explica Godoi.

Prefira jornadas que intercalam exercícios aeróbicos com musculação, de forma que trabalhe mais de um grupo muscular ao mesmo tempo. Assim, o corpo vai exigir mais energia e queimará mais gordura, reforça o preparador físico.