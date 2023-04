Em três municípios do Norte Pioneiro do Estado, 463 animais são aguardados para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos – CastraPet Paraná até o final deste mês. A ação é promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), em parceria com os municípios, que realizam o cadastro das famílias beneficiadas. Foto: SEDEST

O Governo do Estado fechou mais uma agenda para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos – CastraPet Paraná. Em maio, mais nove municípios serão contemplados: Arapoti, Siqueira Campos, Andirá, Cambé, Rolândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Foz do Iguaçu e União da Vitória. Está prevista a castração de mais 2071 animais, entre cães e gatos, machos e fêmeas.

Embora um novo ciclo do programa não tenha iniciado, um saldo remanescente de insumos do ciclo anterior possibilitou uma nova edição no próximo mês.

Os três primeiros ciclos do projeto alcançaram 218 municípios e 73.088 animais castrados, com o investimento de cerca de R$ 11 milhões, entre abril de 2019 e março de 2023. O programa é executado pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), com recursos de emendas parlamentares e do Tesouro do Estado.

Para a sua execução, as prefeituras precisam disponibilizar o local adequado para a estrutura, dar o suporte na recepção e fazer os cadastros dos interessados previamente e com lista reserva. O município também deve dar contrapartida de 5% do valor conveniado, que será revertido em ações ambientais educativas.

A castração de cães e gatos evita crias indesejadas e problemas como aumento da população de rua e maus-tratos, além de doenças como câncer de útero e mamas nas fêmeas e redução da incidência do câncer de próstata nos machos. A intervenção cirúrgica também contribui para diminuição de algumas doenças infecciosas que podem ser transmitidas ao homem (zoonoses).

PROGRAMA – O programa foi criado em 2019, com a proposta de conter o aumento do número de animais abandonados nas ruas das cidades, evitar doenças e transmitir conhecimento sobre cuidados e boa convivência entre famílias e pets. Ele é destinado para população de baixa renda, organizações da sociedade civil e protetores independentes.

Confira abaixo o dia em que o CastraPet estará presente em cada cidade:

16/05 – ARAPOTI

17/05 – SIQUEIRA CAMPOS

18/05 – ANDIRÁ

19/05 – CAMBÉ

20/05 – ROLANDIA

22/05 – MARECHAL CÂNDIDO RONDON

23/05 – MARECHAL CÂNDIDO RONDON

24/05 – MEDIANEIRA

26/05 – FOZ DO IGUAÇU

27/05 – FOZ DO IGUAÇU

29/05 – UNIÃO DA VITÓRIA

30/05 – UNIÃO DA VITÓRIA