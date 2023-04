Foto: Seju

A Secretaria estadual da Justiça e Cidadania (Seju) promove, por meio da Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH), no dia 27 de abril (quinta-feira), das 8h30 às 12h30, um seminário sobre os direitos do autista. A iniciativa faz parte das ações do Governo do Paraná para o Abril Azul, mês de informações e de conscientização da população sobre o autismo.

O seminário terá como palestrantes Carlos Mattioli, juiz de direito que atua em União Vitória e em diversos projetos na área de cidadania, que falará sobre os direitos do autismo no âmbito do Poder Judiciário; a psicopedagoga Ester Moraes, representando a Associação de Atendimento e Apoio ao Autista (Aampara), para falar sobre o trabalho das Organizações da Sociedade Civil na causa do autismo; e a diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer (MON), Juliana Vosnika, que trará a experiência da Sala de Acomodação Sensorial, implementada naquele espaço cultural.

O secretário Santin Roveda afirma que o seminário está dentro da linha de atuação do Governo do Paraná de levar cidadania para todos os segmentos da população paranaense. “Participamos, em conjunto com as demais secretarias, da mobilização do 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mostrando a união de toda a sociedade nessa justa causa”, destacou.

Na mesa de abertura do seminário, o coordenador da Política das Pessoas com Deficiência da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Felipe Braga Côrtes, fará um balanço das ações do Governo voltadas à população autista, como a instituição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) em 2020, que já está atendendo 7,8 mil pessoas no Paraná.

“A emissão da Carteira do Autista pode ser feita de maneira online e gratuita. Para o governo estadual, como responsável pela execução de políticas públicas, é fundamental saber quantas são e onde estão essas pessoas. Em todas as tratativas na questão do transtorno do espectro autista o Governo do Estado participa de alguma forma, porque é preciso que haja diálogo e informação”, afirmou Côrtes.

Ele cita qualificação dos empresários e trabalhadores em estabelecimentos da Ilha do Mel, que se tornou a primeira ilha inclusiva para autistas no Brasil .

INSCRIÇÃO – Para participar do seminário, os interessados devem primeiro se cadastrar no site da Escola de Gestão para depois se inscrever por este link. O prazo vai até o dia 25 de abril (terça-feira), para ter o direito a certificado. O evento é gratuito, com vagas limitadas, e ocorrerá exclusivamente no formato presencial, na sede da Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH), localizado na Rua Almirante Tamandaré 1133, no bairro Alto da XV em Curitiba.