Parque Vila Velha (Foto: Reprodução Assessoria de Imprensa)

Entre os dias 21 (sexta-feira, feriado de Tiradentes) e 23 de abril, o Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa/PR, estará aberto normalmente.

“Nossas atrações vão funcionar normalmente, oferecendo aos nossos visitantes opções incríveis de diversão, desfrutando de atividades como o Cicloturismo, a Tirolesa mais linda do Brasil, o Arvorismo, além de percorrer as trilhas entre os nossos Arenitos, conhecer as Furnas e a Lagoa Dourada. Há também as opções de gastronomia, que garantem energia para antes, durante e depois do passeio”, conta o gestor do Parque, Leandro Ribas.

Os ingressos para o Parque Vila Velha podem ser adquiridos antecipadamente pela internet no site.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.