Divulgação – Todas as aulas tem pratos com chocolate

A data mais deliciosa do ano, a Páscoa, está chegando e todos estão ansiosos para celebrar esta data sem peso na consciência, afinal, a data pede por chocolate. Além de nos dar uma maravilhosa sensação de bem-estar, o chocolate não traz apenas benefícios imediatos, mas quando consumido de maneira controlada e moderada, o doce pode oferecer uma série de vantagens para o cérebro humano.

Seus benefícios possuem relação com o cacau, a fruta utilizada em sua produção. Logo, quanto maior for a concentração desse ingrediente, melhor a qualidade do produto, trazendo ainda mais vantagens para a saúde. A fruta possui flavonoides, compostos orgânicos responsáveis por garantir desenvolvimento das principais atividades cognitivas, melhorando a função cerebral ao aumentar o fluxo de sangue para o cérebro devido às substâncias estimulantes como a cafeína e a teobromina.

“O chocolate é unanimidade e, assim como outros alimentos precisa ser observado dentro do contexto de uma dieta balanceada como orientam os nutricionistas. Podemos observar, por exemplo, que o grande ‘problema’ do chocolate seria o consumo excessivo de açúcar e para isso já temos excelentes opções no mercado com chocolates em 70% que, quando consumidos de forma moderada, fazem muito bem para a saúde”, lembrou a neurocientista do SUPERA – Ginástica para o cérebro, Livia Ciacci

Para você pode comer seu chocolate sem culpa, separamos 14 benefícios que o chocolate traz para o seu cérebro. Confira:

1. Ajuda a prevenir o Alzheimer: os flavonoides encontrados no cacau estimulam o crescimento de novas células cerebrais, prevenindo a morte das células já existentes.

2. Contribui para a memória: os flavonoides também aumentam a quantidade de sangue presente no giro denteado, uma área específica do hipocampo, estrutura no cérebro que é relacionada à memória.

3. Aumenta a libido: algumas substâncias encontradas nos chocolates amargos, como a L-arginina e o zinco, são importantes propulsores de libido, favorecendo a função adrenal e apoiando o desejo sexual.

4. Melhora o humor: o chocolate também é fonte do aminoácido triptofano, um sintetizados de serotonina, o neurotransmissor que desenvolve a felicidade e controla o humor.

5. Eleva a qualidade do sono: o triptofano, que também é encontrado no chocolate, tem a função de regular a qualidade do sono e até mesmo estabilizar o apetite, sendo um grande aliado na manutenção do descanso do corpo.

6. Favorece o bem-estar: quem não fica muito feliz depois de comer um pedacinho de chocolate? Isso acontece porque ele também pode despertar a sensação de bem-estar graças a anandamina, um ácido graxo essencial do ômega 6.

7. Reduz o estresse: o chocolate é uma fonte de magnésio e rico em tirosina, uma substância que estimula a produção da endorfina, serotonina e da dopamina, ajudando, assim, a reduzir o estresse.

8. Reduz os sintomas depressivos: por conter a feniletilamina, um neurotransmissor envolvido com a regulação do humor, o chocolate ajuda a liberar endorfinas de bem-estar no cérebro, produzindo uma redução significativa no risco de sintomas depressivos.

9. Melhora a cognição: consumir cacau leva a melhorias de curto e longo prazo na cognição em geral, facilitando a atenção, a velocidade de processamento e memória no trabalho.

10. Melhora o fluxo sanguíneo: o cacau melhora a saúde dos vasos sanguíneos e pode reduzir a pressão arterial, melhorando o fluxo sanguíneo em geral, que é uma das chaves para a saúde do cérebro.

11. Aumenta os neuroquímicos da paixão: como o chocolate possui feniletilamina, que libera endorfinas no cérebro, um dos neuroquímicos produzidos quando você se apaixona, o consumo de chocolate auxilia nesta área.

12. Reduz a inflamação: os flavonoides também possuem efeito antioxidante e anti-inflamatória, que são associadas a uma variedade de problemas de saúde mental, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e de personalidade e doença de Alzheimer, por exemplo.

13. Aumenta a serotonina: por possuir este neurotransmissor conhecido por melhorar o humor, o aumento da serotonina auxilia na diminuição do risco de depressão, podendo desempenhar, inclusive, um papel importante no desenvolvimento da doença de Alzheimer.

14. Auxilia no aprendizado: os flavonoides encontrados no cacau também ajudam no aprendizado, sendo indicado seu consumo na hora em que estiver estudando.

“Esta sensação de felicidade após o consumo de chocolate está diretamente relacionada à presença do triptofano, um aminoácido que induz a produção de serotonina, um neurotransmissor melhora o humor, o comportamento emocional e atua no funcionamento gastrointestinal”, lembrou, Livia Ciacci, neurocientista do SUPERA – Ginástica para o cérebro.

Os benefícios são inúmeros e a ciência confirma isso, porém, lembre-se: estas vantagens são encontradas em maior parte no chocolate amargo e não significa que quanto mais, melhor. O ideal é 1 ou 2 pedaços pequenos por dia e com mais de 50% de cacau. Dessa forma, seu cérebro terá todos estes benefícios e o seu corpo também.