Quem não gosta de aproveitar o feriado para viajar? Visitar a família, ir até o litoral ou “turistar” por cidades históricas e pontos turísticos são opções clássicas para sair um pouco da rotina e relaxar. Em 2023, sete dos nove feriados nacionais são prolongados e a Páscoa é um dos momentos ideais para quem vai aproveitar a data em abril para caçar os ovos e explorar as possíveis rotas do “coelhinho”. Com as festividades prolongadas e queda no preço dos combustíveis, esse é o melhor momento para planejar uma road trip (viagem de carro, em português).

Comparado ao ano passado, o mês de janeiro registrou baixa expressiva no preço médio dos combustíveis. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina comum teve redução de 24% no período de um ano, o que representa aproximadamente um real a menos por litro do que o registrado em 2022. O etanol segue o mesmo fluxo, com diminuição de cerca de R$ 1,20 no preço final. Para encher o tanque sem medo do valor final e se divertir no doce feriado com o pé na estrada, o V1 separou algumas dicas e roteiros para road trips no Sul e Sudeste brasileiros.

Aventuras pelo Paraná

Repleta de cidades turísticas, o estado do Paraná tem algumas das mais belas estradas do país. Para quem quer vivenciar um pouco da história e conhecer as rotas percorridas pelos tropeiros, a Estrada da Graciosa conecta as cidades de Campina Grande do Sul, Morretes e Antonina em meio à Serra do Mar, que possui diversas cachoeiras, rios, recantos e comércios locais. Considerada uma das mais belas estradas do Brasil, os trechos do entorno da rodovia foram declarados pela UNESCO como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com variadas espécies de plantas nativas brasileiras.

Uma opção de viagem mais longa que abrange história, gastronomia e cultura paranaense é atravessar o estado de ponta a ponta pela BR-277. A rota dura cerca de dez horas sem interrupções e passa pelo litoral, Serra do Mar, Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Medianeira e acaba em Foz do Iguaçu. Caso o feriado seja destinado somente para esse passeio, ainda é possível conhecer cidades dos Campos Gerais e ter contato mais próximo com outras áreas rurais que fazem parte das regiões metropolitanas.

Interestaduais

Ainda no sul, a Rota Romântica é uma das principais road trips da Serra Gaúcha. Ligando 14 municípios do Rio Grande do Sul, a paisagem é o maior atrativo e, entre dezembro e março, as hortênsias impressionam com suas cores e aromas em meio às montanhas por onde a rota cruza. Além da vista de tirar o fôlego, é possível vivenciar diversas atrações das culturas alemã e italiana do início ao fim do trajeto.

Se o intuito é se aventurar pelas estradas sem se apegar a um destino em especial, uma opção é a BR-116, que corta o país de “Nordeste a Sul”. Considerada a maior rodovia do país, com 4.600 quilômetros, a estrada leva a roteiros interessantes que vão desde o turismo rural até as vinícolas na Região Serrana pelos vinhedos, experiências das culturas alemã e bucovina, além de muita natureza intocada. Partindo do Paraná, é possível aproveitar os três dias de folga em São Paulo, Santa Catarina ou cidades gaúchas. Cabe destacar que essa rota deve ser feita por motoristas experientes, já que alguns trechos são sinuosos e há bastante fluxo de caminhões.

Quer viajar? Confira o que não pode faltar na revisão e segurança do carro

A temporada de viagens de carro está aberta e é necessário tomar alguns cuidados com o veículo antes de começar a aventura. Por isso, o V1 preparou um checklist com as medidas preventivas.

verificar o nível do óleo de motor;

calibragem dos pneus;

confirmar que os sistemas de iluminação estão em perfeito estado;

checar o nível de desgaste das pastilhas, o estado dos discos e tambores de freio e a integridade do fluido de freio;

documentação em dia e garantir que não há débitos veiculares pendentes.

Para viajar sem preocupações e pegar a estrada em segurança, é essencial realizar a manutenção preventiva e revisão do veículo, já que reduz as possibilidades do condutor se envolver em um acidente devido ao desgaste natural dos componentes do seu carro. Para não precisar ir às oficinas e se preocupar com uma longa lista de afazeres, além dos gastos extras e burocracias, o ideal é alugar um carro.

“Uma das principais vantagens em fazer uma viagem de carro é a autonomia para montar o roteiro de acordo com a sua disponibilidade de tempo, ficar quantos dias quiser em cada destino e decidir o cronograma da viagem. A locação garante segurança, facilidade e o veículo sempre está com a revisão e manutenção em dia. O V1 ainda oferece assistência 24 horas por dia, em caso de quaisquer imprevistos em todo o território nacional”, explica a gerente do V1 Aluguel de Carros, Thais Augusta. Para realizar a locação, basta o condutor proceder com o cadastro no aplicativo V1; ter, no mínimo, 21 anos de idade; e CNH válida e emitida há, pelo menos, um ano (não pode estar no período probatório). Após o processamento do cadastro, o condutor receberá uma notificação de aprovação e já pode alugar no V1.

“É possível locar o carro diretamente pelo app, rápido e fácil, sem intervenção de colaborador da empresa. Feita a locação online, o usuário retira o automóvel em uma das nossas estações. Também oferecemos o serviço de entrega do veículo no endereço desejado pelo cliente. Além da locação que assegura assistência 24 horas e automóveis em perfeito estado, é possível adicionar proteção do carro e terceiros. Recomendamos sempre que o usuário contrate todas as coberturas”, finaliza Thais.