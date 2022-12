Divulgação/Assessoria de Imprensa

O período de férias é sempre o mais esperado pelas crianças e pelos pais. Nesta época de descanso, em que as crianças vão brincar bastante, também é um período em que se deve estar mais atento a situações que podem tornar as férias um problema.

Pequenos arranhões que podem inflamar, alergias a insetos, insolação e até desidratação são os contratempos que mais acontecem no verão. Para evitar que eles não ocorram, e como agir caso aconteça, segue algumas dicas para não deixar que as férias desandem.

A pediatra Fabiana de Cássia Bernieri, que atende no Eco Medical Center, chama atenção, primeiramente, para a necessidade de manter as crianças hidratadas no verão.

“Crianças pequenas, especialmente, não entendem a necessidade de tomar água, perdem líquido na transpiração e também não sentem tanta sede. Por isso é função dos pais fazer o controle da ingestão de líquidos, mas principalmente água”, orienta.

Crianças maiores de um ano podem tomar suco de frutas e água de coco, mas as menores de um ano devem tomar apenas água. Entre os sinais de desidratação estão choro sem lágrimas, pouca saliva, pouco xixi, urina mais concentrada, sinais de irritação e inquietude.

Viroses

A criança come algo e começa a passar mal. A orientação da pediatra é, ao primeiro sinal de febre, dor de estômago, vômito ou diarréia, levar o pequeno para avaliação médica para um diagnóstico correto.

“São casos em que não pedimos para os pais esperarem, pois nesta época do ano sabemos que tem muito vírus circulando e o diagnóstico correto é imprescindível para a recuperação da criança”, ressalta a pediatra.

Alimentação

A alimentação, em período de férias e de festas de final de ano, costuma mudar bastante, devido a mudança de rotina. Entre as orientações dos especialistas estão evitar oferecer à criança alimentos processados e fast food, evitar de comprar sucos e comida na rua, evitar comer alimentos mal cozidos e sempre optar por alimentos mais saudáveis e, por último, sempre que possível cozinhar em casa e levar sanduíches e lanchinhos saudáveis feitos em casa para a praia.

Proteção solar

O uso do protetor solar é primordial, devido às brincadeiras ao ar livre, seja na praia, no campo ou na piscina. A pediatra recomenda que seja feito um teste alérgico antes de aplicar o protetor solar no corpo todo das crianças, especialmente dos bebês que têm a pele mais sensível. “Os pais devem passar uma pequena porção de protetor no antebraço e aguardar 30 minutos. Se não houver problema, o produto pode ser aplicado no corpo todo”, reforça.

A dica é aplicar o protetor solar em todo o corpo, nas orelhas e mãos e reaplicar a cada 2 horas ou sempre após o banho de mar ou piscina. Roupas de proteção UV, assim como chapéus, ajudam a evitar queimaduras solares.

Já o uso de repelente deve ser feito sempre antes do protetor solar. “Estamos na época em que mosquitos que causam zika , chikungunya e febre amarela estão circulando. Para evitar o desconforto da picada e as doenças, tem que usar repelente, de acordo com a faixa etária, em áreas expostas”, menciona a pediatra.

Não perder a criança de vista

Seja no parque, na praia ou em lugares de grande fluxo de pessoas, nesta época do ano, a regra número um é não perder as crianças de vista. “Atenção é a palavra chave neste momento, tendo em vista que existem muitas pessoas circulando e, uma pequena distração, pode resultar em acidente ou problemas”, enfatiza a pediatra. Entre as dicas está não delegar funções, manter as crianças sempre com pulseirinha de identificação contendo o telefone dos pais e que tenha sempre dois adultos vigiando.

Manter as crianças sempre com pulseirinha de identificação contendo o telefone dos pais

Ainda no que se refere a atenção as famílias devem lembrar sempre de respeitar locais de sinalização e avisos de onde é permitido o banho de mar, para evitar afogamentos. “Não abusar, não ir até o fundo, não deixar a criança sozinha, mesmo que saiba nadar”, completa a médica.

Acidentes comuns

Durante as férias é comum ver crianças andando de patins, bicicleta e patinete, o que aumenta as possibilidades de um acidente. Os pais devem lembrar sempre de colocar capacete nas crianças e, em caso de queda, havendo machucado, lavar o local com água e sabão. “Não é preciso ter receio de lavar o machucado com água e sabão, pois isso evita infecção local. Em caso de batida sem escoriação, colocar gelo no local e, se o acidente for mais grave com suspeita de fratura, é preciso imobilizar o membro e levar ao médico”, orienta Fabiana.

Consultas

O Eco Medical Center conta com pediatras para atendimentos em tempo integral e outras 30 especialidades médicas. A consulta pode ser agendada pelo site através da central de atendimento (41) 3123-6550 e pelo aplicativo Connectadoc Cuidado Digital. No local é possível realizar exames como ressonância magnética, raio-x, tomgorafia, laboratoriais, Cardiológicos e endoscopia e, especialidades como ortopedia, oncologia, dermatologia, cirurgia plástica e cirurgia para a obesidade.