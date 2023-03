(Divulgação)

Qual a diferença entre ir à academia desmotivado e fazer uma caminhada com muita empolgação? De acordo com os resultados de um novo estudo realizado pela Universidade de Stanford, se ver como uma pessoa mais ativa melhora os resultados de exercícios físicos.

O estudo foi realizado analisando 162 participantes que utilizavam relógio de contagem de passos, os relógios do primeiro grupo exibiam contagens alteradas para mais, enquanto eles andavam uma média de 7000 passos, os relógios mostravam 9800, no segundo grupo, eles mostravam um total de 4000 passos, outros dois grupos tinham acesso ao cálculo exato, mas um deles assistia a vídeos sobre o poder da mente e como ela pode influenciar a saúde.

Os resultados do experimento mostraram que os participantes que sabiam o número correto de passos apontaram melhoras no humor e autoestima, além de ter uma melhor alimentação e aptidão aeróbica.

Já os que acreditavam dar mais passos do que realmente davam passaram a sentir que faziam exercícios suficientes e relataram experiências e melhoras similares aos que tinham acesso à contagem correta, ao contrário dos que recebem números reduzidos, que tiveram menor autoestima e piores hábitos alimentares.

De acordo com os pesquisadores, esses resultados indicam que acreditar que nossos esforços trazem poucos resultados ou são insuficientes prejudica os efeitos reais dos exercícios, enquanto acreditar que está no “caminho certo” e fazendo exercícios suficientes, ajuda a estimular melhores resultados na saúde como um todo.

Segundo o triatleta com paralisia cerebral,primeiro com a condição a completar um triathlon, e especialista em Comportamento e Alta Performance, Samuel Bortolin, a motivação e reforço positivo dos exercícios é importante para obter bons resultados e o ajudou a superar barreiras.

“O resultado desse estudo é apenas a “ponta do iceberg” para o poder da nossa mente, quando você acredita no seu esforço, está motivado e enxerga positivamente cada degrau da sua trajetória, você consegue seguir em frente diante das dificuldades e alcançar seus objetivos, dentro e fora do esporte, o que não acontece quando você acredita que dá um passo para frente e dois para trás, assim você sequer sai da largada”, afirma

“Nunca é fácil se superar, mas levar todo o processo de forma positiva é com certeza um grande diferencial, um impulso a mais”, explica Samuel Bortolin.