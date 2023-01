Divulgação/Assessoria de Imprensa

Neste domingo (05), o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo realiza a primeira edição do ano de seu tradicional churrasco. O evento, aberto ao público, é uma importante forma de arrecadar recursos para manter o atendimento de 230 pessoas com múltiplas deficiências.

No total, 1.500 quilos de carne vão ser preparados para venda. O tradicional filé de igreja pode ser acompanhado por risoto, maionese, arroz branco, salada de feijão cavalo e de cebola, as porções são vendidas separadamente, e servem duas pessoas.

Para os que desejarem consumir no local, é disponibilizado o Salão do Churrasco, com garçons, todos voluntários, para servirem as refeições. Também há a opção de retirar o pedido e levá-lo para casa. O estacionamento é gratuito. O churrasco começa a ser servido às 11 horas. Como a quantidade é limitada, é recomendado fazer a compra com antecedência, pelo aplicativo Pequeno Cotolengo, disponível para iOS ou Android. O pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito.

Sobre o Churrasco

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo organiza o churrasco há 50 anos. É uma das formas da Organização arrecadar recursos para manter o atendimento em 19 especialidades clínicas, além de acolhimento e educação para mais de 230 pessoas com múltiplas deficiências, que estavam em situação de vulnerabilidade social, além de asilados hospitalares.

Além de ser uma importante forma de contribuição financeira, o evento possui significado especial para a Organização. Em 1973, com dificuldades financeiras para manter a obra, alguns voluntários, junto ao Padre responsável à época, realizaram o primeiro churrasco da história do Pequeno Cotolengo.

Atualmente, a cada domingo do churrasco são preparados cerca de 1.500kg de carne, além dos acompanhamentos, 880 porções de risoto, 660 de maionese e 1100 porções de salada. Todo o trabalho é realizado por voluntários, desde a preparação das comidas, até o atendimento das mesas no Salão do churrasco.

Para as pessoas que participam, essa é uma oportunidade de conhecer de perto toda a estrutura e o trabalho realizado, além de confraternizar com amigos e familiares, enquanto apoia a obra da Organização.

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo:

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, localizado no bairro Campo Comprido, atende mais de 230 Assistidos com deficiências múltiplas, que residem em quatro Grandes Lares e oito Casas Lares. A Organização presta atendimentos multiprofissionais, incluindo assistência médica, educacional e terapêutica.