Unsplash

Homens solteiros têm maior chance de morrer devido a problemas cardíacos do que pessoas que estão, ou já estiveram, em um relacionamento. A pesquisa da Universidade do Colorado fez um estudo com mais de 8 mil cidadãos dinamarqueses, comparando as taxas de mortalidade entre aqueles que estão em relacionamento e os que não estão, e o resultado mostrou que solteiros, sejam aqueles que buscam por uma parceria ou divorciados, tinham duas vezes mais chance de morrer do que os casados.

Segundo o espiritualista Maicon Paiva, fundador do Casa de Apoio Espaço Recomeçar, a pesquisa revela como o equilíbrio emocional é indispensável para melhorar a saúde de modo geral. “Quando se trata de cuidar da saúde, algumas pessoas pensam apenas em questões médicas, acreditando que cuidar do corpo é suficiente, mas isso é apenas uma parte dos cuidados necessários. O lado espiritual é tão importante quanto, e fazer a Limpeza Espiritual é essencial para manter as energias equilibradas e não atrair nada que gere problema. O lado emocional é outra parte da trinca do bem-estar que merece muita atenção para quem busca ser realmente saudável.”

Segundo o estudo, homens solteiros têm maior risco de morrer dentro de cinco anos após diagnóstico de insuficiência cardíaca; problema de saúde crônico que ocorre quando o coração se torna incapaz de bombear o sangue de forma adequada para os outros órgãos do corpo. A criação de laços sociais faz com que esse risco seja menor, já que sua ausência pode aumentar a taxa de mortalidade, fazendo com que homens vivam abaixo da expectativa de vida.

A necessidade de ter alguém com quem contar pode mudar esse quadro, apenas por fornecer apoio emocional, muito importante nos momentos complicados da vida. Além disso, ter um parceiro pode facilitar o acesso a melhores serviços de saúde e motiva a obter hábitos mais saudáveis. Uma forma de encontrar parceiros afetivos é fazer novas amizades, sair com os amigos e, até, usar aplicativos de relacionamento. Além disso, para que você tenha o seu amor ao seu lado e estreite os laços da relação, é possível fazer uma Amarração Amorosa. Segundo pesquisa realizada pela Soltos, comunidade digital de relacionamentos, 63% dos solteiros brasileiros estão interessados em um relacionamento real.

A rede de apoio emocional é muito importante para alguns homens, que, apesar de mudanças do paradigma de comportamento masculino, eles ainda têm dificuldades para falar sobre problemas afetivos, relacionado a solidão e suas consequências. Precisando de ajuda profissional para lidar com questões emocionais e Espirituais com sigilo e segurança? No Espaço Recomeçar o espiritualista Maicon Paiva, fundador do Espaço Recomeçar, que já ajudou mais de 35 mil pessoas, está disponível para te ouvir.