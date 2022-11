Reprodução/Site MP

Uma pesquisa realizada com os usuários do site de relacionamentos MeuPatrocínio indica que 82% dos homens gostam de receber um “bom dia” da sua parceira. Já com as mulheres, o número sobe para 89%. Dessas, 75% alegam que se sentem mais confortáveis em conversar e iniciar assuntos ao longo do dia quando é o parceiro que envia a primeira mensagem.

Meu Patrocínio

No geral, 93% dos usuários que participaram da pesquisa afirmam que começam o dia mais leve, sorridente e confiante após uma troca de mensagens com o parceiro pela manhã, mesmo que ela não seja sobre nenhum assunto em especial.

De acordo com Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos bem-sucedidos do MeuPatrocínio, “Não é qualquer simples e seco bom dia que vai encantar a quem se deseja. Algo bem humorado, aquela piada interna, emojis e um carinho a mais, lógico, sem perder a classe e bom gosto. Isso mostra que você está emocionalmente envolvido no relacionamento e pode fazer o dia da pessoa mais feliz, aumentando as chances daquela resposta positiva para o tão esperado date.”





“A energia do sentimento: felicidade é tão forte que geralmente faz com que pessoas ao nosso redor percebam e consequentemente acabem entrando nessa sintonia também. Ou seja, esse “bom dia personalizado” e uma troca de mensagens com alguém que você gosta pode influenciar, não somente no seu dia, mas também o dia das pessoas que se relacionam com você.” finaliza Caio.

Ao final da pesquisa, 77% das pessoas alegaram que gostariam de receber uma mensagem de “bom dia” de alguém próximo, pois dessa maneira se sentem acolhidas e cuidadas.

Agora que você descobriu que uma simples mensagem pode mudar completamente o dia de alguém, já decidiu para quem vai ser o seu “bom dia” amanhã?