O frio chegou. Com as mudanças de temperatura, queda na umidade do ar e o aumento do vento, há um aumento nos casos de doenças respiratórias, como gripe, resfriados e sinusites, devido à maior circulação de vírus no ar. Por isso é importante redobrar os cuidados com a saúde para evitar o surgimento de infecções nas vias respiratórias.

Durante o outono e o inverno, ou seja, nas estações mais frias do ano, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas em ambientes com menos circulação de ar, o que favorece a transmissão de doenças. “É difícil aferir o número de pessoas acometidas por essas doenças durante o inverno, porém é possível observar um aumento de cerca de 30% nos atendimentos de emergência por causas respiratórias”, explica o pneumologista do Hospital Santa Cruz/Rede D’Or de Curitiba, Rafael Klas.

Os principais sintomas dessas doenças respiratórias são tosse, dificuldade respiratória, coriza e congestão nasal. Para prevenir o aparecimento dessas doenças, é importante praticar a higiene correta das mãos, usar máscaras em caso de sintomas respiratórios e manter os ambientes arejados. Além disso, é essencial manter o esquema vacinal em dia. “A vacinação é uma importante medida de prevenção, pois diminui a quantidade de vírus circulantes, reduz a transmissão e ajuda a prevenir formas mais graves”, explica o pneumologista.

O tratamento de doenças respiratórias é individualizado de acordo com cada caso, mas, em linhas gerais, recomenda-se o uso de medicações sintomáticas, como lavagem nasal, antitérmicos e antialérgicos. Não tratar adequadamente uma doença respiratória pode fazer com que o quadro do paciente evolua e se torne mais grave, além de resultar na resistência dos sintomas por mais tempo e piora da qualidade de vida.

“Para fortalecer o sistema imunológico, as pessoas devem manter o calendário vacinal em dia e hábitos de vida saudáveis, como boa alimentação, sono adequado e práticas de atividades físicas, além de evitar o uso exagerado de bebidas alcoólicas e, sobretudo, o tabagismo. Seguindo essas medidas preventivas, é possível evitar a disseminação de doenças respiratórias e ter um inverno mais saudável e tranquilo”, finaliza o médico.