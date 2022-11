Alessandro Vieira/Sedest

O projeto ambiental Poliniza Paraná, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), foi destaque no 9º Prêmio A3P, do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública, do Ministério do Meio Ambiente. O programa conquistou o 2º lugar na categoria “Destaque da Rede A3P”, após disputar com outros 15, de cinco categorias, também indicados à finalistas.

Para concorrer uma das três posições finais, o secretário Everton Souza apresentou em Brasília, nesta terça-feira (29), o propósito do projeto no Estado e os resultados já atingidos desde que começou a ser executado, em janeiro deste ano.

BIODIVERSIDADE – Com o Poliniza Paraná, o Governo do Estado constrói jardins com colmeias para criação de abelhas nativas sem ferrão, a fim de promover a conservação da biodiversidade com o importante papel da polinização, processo que garante maior qualidade e produtividade a frutos e grãos.

O Poliniza Paraná é, também, um dos meios de se alcançar as metas definidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente relacionado ao objetivo 15 – Vida Terrestre.

“Receber este prêmio é um reconhecimento de que a decisão do Estado, de cuidar da biodiversidade com a produção de abelhas nativas sem ferrão, segue o caminho certo. Os jardins do Poliniza Paraná chamam a atenção de toda a população, especialmente das crianças, para a importância de cuidar do meio ambiente”, disse o secretário.

Para que as crianças ajudem a cuidar dos jardins, foram elaboradas cartilhas educativas que são entregues na inauguração dos espaços. Os jardins são instalados nos Parques Urbanos, espaços viabilizados com recursos do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), para recuperação de áreas degradadas nos municípios. O projeto foi criado dentro do Programa Paraná Mais Verde e segue a expertise dos Jardins de Mel, da Prefeitura de Curitiba.

PARQUES – Desde o início do ano, oito Parques Urbanos já contam com as colmeias e outras 54 devem ser instaladas após a finalização de obras em outros espaços. A expectativa é que os jardins sejam construídos também fora dos Parques Urbanos para atender a todos os municípios interessados.

“Entre os objetivos também está o de reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem, pois muitos se encontram ameaçados de extinção, além de despertar na sociedade a consciência ecossistêmica e a compreensão do funcionamento harmonioso da natureza”, destacou o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto.

As espécies indicadas para implantação das colmeias são: Guaraipo, Jataí, Mandaçaia, Mirim, Manduri, Iraí e Tubuna. Através da polinização, elas contribuem para a manutenção de áreas de importância ambiental como Unidades de Conservação (UCs), Áreas de Preservação Permante (APPs) e Parques Urbanos, garantindo qualidade de frutos, sementes e variabilidade genética de espécies.

PRÊMIO – O Prêmio A3P reconhece o mérito de iniciativas de organizações da administração pública do país na promoção e realização de melhores práticas de sustentabilidade. Além do Destaque da Rede A3P, outras categorias são: Gestão de Resíduos; Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais; Inovação na Gestão Pública; e Categoria Especial: Combate à Poluição nas Águas.

A análise dos projetos finalistas levou em conta fatores como a contribuição para a sustentabilidade; estímulo para a implementação de iniciativas inovadoras de gestão socioambiental que contribuam para a melhoria do ambiente organizacional e do meio ambiente; compartilhamento de informações que sirvam de inspiração ou referência para iniciativas de outras instituições; além de motivação das instituições que possuem compromisso com a implementação da A3P; e atração de novas organizações públicas a aderirem ao Programa e às boas práticas de sustentabilidade.