Semana da Juventude 2023. Foto: Divulgação

Começou nesta segunda-feira (10) a Semana da Juventude de Curitiba 2023, coordenada pela Assessoria da Juventude da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). São atividades culturais, esportivas, orientações e palestras sobre primeiro emprego, empreendedorismo jovem e saúde nas dez regionais da cidade.

A Semana Jovem 2023 também envolve outras secretarias municipais que atendem esse público, como Saúde, Educação, Fundação de Ação Social (FAS) e Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

“Estamos trabalhando para ampliar as oportunidades ofertadas aos jovens de 15 a 29 anos, para acesso a serviços nas mais diversas áreas, como esporte e lazer, cultura, empregabilidade e qualificação pessoal e profissional”, afirmou Helton Stais, diretor da Assessoria da Juventude da Smelj.

Entre as atrações haverá o Espetáculo Radio Saltimbancos, no Circo da Cidade Zé Preguiça (Rua Doutor Benedicto Siqueira Branco, s/n, no Alto Boqueirão), ações esportivas em colégios estaduais, rodas de conversa sobre o Estatuto da Juventude, aulas de vôlei, ioga, futsal, e oficinas sobre primeiro emprego e empreendedorismo jovem.

A Audiência da Juventude de Curitiba que acontece na próxima quarta-feira (12/4), no Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba (Rua Frederico Mauer, 3015 – Boqueirão), é um instrumento importante de desenvolvimento da comunicação, diálogo e cidadania, onde o objetivo é dar vez e voz aos jovens nos bairros.

“A Semana da Juventude de Curitiba é o primeiro passo dado este ano para uma gestão intersetorial de políticas públicas para a juventude de Curitiba com foco no protagonismo juvenil”, concluiu Stais.

Serviço – Semana da Juventude 2023

Data: de 10 a 16 de abril

Programação e endereços aqui

A Semana da Juventude de Curitiba 2023 também faz parte das ações do Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade, criada pela gestão do prefeito Rafael Greca. O projeto tem objetivo de cuidar da saúde e bem-estar dos curitibanos, e vem ampliando a conscientização e as oportunidades da prática de atividades físicas.