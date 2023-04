Arquivo/ Agência Brasil

Uma doença silenciosa e com sintomas que aparecem somente quando a pressão sobe muito. A hipertensão acomete 30% da população brasileira, somando cerca de 38 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Já uma pesquisa realizada com os clientes que passaram pelo Programa Caminhos para a Saúde, gerenciado pelo Instituto CCR e que oferece atendimentos de saúde a caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e passageiros de trens urbanos e metrôs, revela que 12% das pessoas atendidas apresentaram alterações na pressão arterial. Esses dados são referentes a novembro de 2022 e março deste ano, sendo analisados 1.120 atendimentos. Dos exames alterados, 76% representam o público masculino.

Raio-x dos atendimentos:

● Dos exames alterados, 32% eram de pessoas com mais de 60 anos e 29% entre 50 e 59 anos.

Para alertar os clientes dos modais administrados pela CCR, o Instituto CCR reforça a campanha mensal que aborda sobre os cuidados e as orientações em relação à hipertensão. Além de cartazes informativos, as equipes multidisciplinares do programa realizam a aferição de pressão arterial gratuitamente.

Há cerca de um ano, José Carlos de Almeida participou de uma das ações do programa e o exame apresentou alterações. Desde então, o caminhoneiro providenciou acompanhamento médico. “Nunca tinha sentido nada, não imaginava. Para mim, foi muito importante ter parado naquele momento e fazer o teste. Hoje, tomo os remédios diariamente e minha pressão é controlada”, conta o motorista de caminhão.

Os sintomas:

· Dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Em caso de sintomas, procure por um médico;

· Somente o médico poderá determinar o melhor tratamento para cada paciente.

Os exames de aferição de pressão são realizados de 2ª a 6ª feira e de forma gratuita. O programa conta com postos fixos, itinerantes e ações mensais.

Para consultar, entre no site: https://www.institutoccr.com.br/projetos/saude/102374-caminhos-para-a-saude.