(Divulgação)

Muitos casais se casam em maio, mês das noivas e com a fama de casamenteiro. A concretização de um vínculo conjugal com a pessoa amada para formar uma família é uma das maiores representações do amor, e é por isso que deve haver um bom planejamento. De acordo com dados extraídos da 4ª edição do relatório anual Cartório em Números, mais de 814 mil casamentos foram registrados no Brasil em 2022, mostrando que o número de casamentos civis segue em crescimento no país.

“O casamento é um dos momentos mais importantes e simbólicos de uma relação. É a concretização do amor de duas pessoas que resolveram se unir e se olhar como um só ser. Duas pessoas que enxergaram na relação a possibilidade de um amor verdadeiro, leve e a abertura de um mundo de prosperidade. Os meses que antecedem a cerimônia costumam causar bastante ansiedade, e é por isso que devem ser usados com bastante cautela, avaliando espaço, gastos, convidados e tudo que for necessário”, disse Henri Fesa, especialista em relacionamentos e representante da Casa das Magias .

Diante dessa ansiedade e pelo desejo de uma união estável e amorosa, casais, através da espiritualidade, passam pelo Casamento Espiritual , trabalho que possibilita a harmonia na relação e um caminho com muito carinho, alegria e proteção espiritual.

Na Casa das Magias, o trabalho é realizado por espiritualistas com mais de 30 anos de experiência e faz com que casais consigam bloquear as energias negativas e vivam o amor com muita luz e sabedoria, incluindo casais que já estão em um casamento e também aqueles que ainda vão entrar em um.

Pensando em ajudar os pombinhos que desejam se casar em maio, o mês das noivas, a Casa das Magias preparou algumas dicas para o planejamento:

01. Defina a data da cerimônia

Esse é o pontapé inicial, pois é com base na data que vai se ter ideia do quão rápido ou tranquilo pode decorrer o planejamento. É bom passar o quanto antes a data para os convidados, pois eles também têm seus compromissos;





02. Escolha o estilo do casamento

Casar na igreja, na praia, em uma chácara ou até mesmo no civil: o estilo do casamento deve ser definido, pois reflete diretamente no orçamento que será estipulado;





03. Estipule o orçamento

Com o orçamento estipulado, é possível identificar o quanto será gastado em cada parte da cerimônia. Muitos casais não investem muito no casamento para gastar mais na lua de mel. Outros investem mais na cerimônia. É válido conversar com o(a) companheiro(a);





04. Pesquise os fornecedores

É importante não ter pressa nessa parte para que dê tempo de fazer comparações entre uma empresa ou outra. É claro que o “barato que sai caro” ainda continua valendo, é por isso que o melhor é ter tempo para pesquisar e escolher com calma;





05. Agende o Casamento Espiritual

Através da espiritualidade, casais fidelizam suas relações e se blindam de toda negatividade que possa existir. Na Casa das Magias, uma equipe de espiritualistas renomados e com mais de 30 anos de experiências ajudam muitos casais do Brasil inteiro antes e durante o casamento;





06. Crie a lista de convidados

Se o seu planejamento for fazer uma cerimônia pequena, reduza a quantidade de convidados e priorize as pessoas mais próximas.