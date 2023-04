Foto: Hully Paiva/SMCS

O Clube da Gente do Boa Vista está com inscrições abertas para as novas aulas gratuitas de jiu-jítsu e muay thai, que começam na primeira semana de maio. São 30 vagas para cada uma das modalidades e podem participar alunos a partir dos 7 anos de idade.

As incrições devem ser feitas no portal Curitiba em Movimento. CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER.

As aulas serão ministradas pelo professor Gastão Junior, faixa preta nas duas artes, e vão acontecer às terças e quintas-feiras, com o jiu-jítsu às 19h e o muay thai às 20h.

“Como nós sempre brincamos no mundo das artes marciais, qualquer um pode praticar, até os jovens de 100 anos. Nossas novas turmas estão abertas para crianças, jovens, adultos e idosos promovendo assim uma integração muito bacana entre todos”, afirmou o professor Gastão.

Para os menores de 18 anos, o cadastro deve ser feito pelos pais. Quem pretende se matricular no jiu-jítsu também precisa ter quimono, que não será fornecido pelo Clube da Gente.

Durante a apresentação das aulas para os frequentadores do Clube da Gente, o repórter cinematográfico Cássio Andrade, de 52 anos, ficou empolgado. Ele foi apenas acompanhar a esposa que pratica natação no local, mas quando viu a nova oportunidade de poder praticar o jiu jitsu prometeu voltar como aluno.

“Eu adoro jiu-jítsu, já pratiquei por muitos anos e agora pretendo voltar. Essa foi uma excelente notícia, além de poder praticar um esporte que gosto também vou poder conhecer novos amigos”, disse Cássio.



Serviço: aulas de jiu-jítsu e muay thai

Local: Clube da Gente Boa Vista (Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319 – Bairro Alto)

Horários: terças e quintas. Jiu-jítsu às 19h (30 vagas) e muay thai às 20h (30 vagas)

A oferta de atividades nos Clubes da Gente fazem parte do Curitiba Viva Bem, uma política pública e uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.