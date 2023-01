Valdenir Daniel Cavalheiro/Copel

A Copel inaugurou, na quinta-feira (19), a horta comunitária Paraíso Dembinski, implantada sob uma Linha de Transmissão na Vila Itatiaia, no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. A área de 5 mil metros quadrados é a segunda maior horta comunitária da Companhia no Paraná, depois da unidade instalada em Ponta Grossa. No total, pelo menos 35 famílias serão beneficiadas com as hortaliças cultivadas no terreno.

A implantação da horta Dembinski aconteceu com o envolvimento da comunidade do bairro e teve participação ativa da Associação Martas e Marias, que há 17 anos atua com apoio à população em situação de rua nas vilas Barigui e Itatiaia, no CIC, e nos bairros Novo Mundo e Tatuquara. “É uma experiência nova com as hortas comunitárias, agradeço essa abertura maravilhosa que estão dando para a comunidade, queremos ser ponte para as famílias que necessitam”, afirma a coordenadora da horta Paraíso Dembinski, Marta Maria Nunes, que também está à frente da Associação.

A horta foi implantada sob a Linha de Transmissão de circuito duplo em 230 kV Santa Quitéria – Campo Comprido e 230 kV Umbará – Santa Quitéria. É a 12ª horta comunitária inaugurada pela Copel por meio do Programa Cultivar Energia, que desde 2013 já viabilizou espaços para o plantio de hortaliças e legumes em Ponta Grossa, Cascavel, Francisco Beltrão, Umuarama, Maringá e Curitiba.

O programa fornece apoio técnico e de segurança para os moradores e funciona em parceria com as prefeituras de cada localidade. Na dinâmica, o município oferece a assessoria técnica para a agricultura urbana e a Copel é responsável pela cessão de uso da faixa, limpeza da área, instalação de cercas e orientação permanente a respeito da segurança no uso do espaço.

Na inauguração da horta Paraíso Dembinski, o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Luiz Dâmaso Gusi, destacou a relevância do novo uso do terreno. “Aqui era um espaço que acabava sendo um lugar onde se acumulava resíduos, o mato crescia, e hoje vai ser destinado a produzir alimentos. Vão ser produzidas hortaliças, mel, e vai integrar 35 famílias em um processo não só alimentar, mas também social, de trazer a comunidade para a segurança alimentar”, afirma Gusi.

O Programa Cultivar Energia da Copel já soma mais de 40 mil m² de área destinada para plantio de hortaliças e legumes em faixas de segurança de linhas da Copel Geração e Transmissão e da Copel Distribuição, no Paraná.

“As hortas conciliam a melhor utilização da faixa, onde você tem uma área limpa de ocupações que não é sujeita à deposição de resíduos e entulho. Elas facilitam o processo de manutenção e trazem para a sociedade esse cuidado com o espaço que é disponibilizado”, comenta o superintendente de Assuntos Fundiários e de Meio Ambiente da Copel Geração e Transmissão, Carlos Eduardo Medeiros.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, compareceu à inauguração da horta Dembinski e fez um plantio simbólico de alface e cebolinha. “Prevejo uma nova linha verde embaixo do linhão da Copel, próprio para o cultivo de alimentos. Multiplique-se a fartura em Curitiba”, comemorou Greca.

COMUNIDADE – A iniciativa de usar o terreno da Vila Itatiaia para organizar uma horta comunitária partiu da própria comunidade do bairro. Muitos moradores antigos que já tinham vivência com a agricultura buscaram a prefeitura e a Copel para formalizar a horta.

É o caso do morador Aurino Gualberto de Oliveira, natural da Bahia mas que mora em Curitiba há quase 40 anos e carrega a experiência do cultivo rural desde que era criança. “Eu falei com a Copel que ela podia me dar um pedaço de terra pra cultivar e fazer uma hortinha, tem sete anos que eu não sei o que é o quilo do feijão, todo ano eu colho 50 ou 90 quilos de feijão”, conta Oliveira.

As normas de segurança, como a instrução de não fazer o manejo dos canteiros em dias de chuva, estão na ponta da língua do agricultor: “Quando eu venho trabalhar e começa a formar [a chuva], eu me mando embora”, detalha Oliveira.

O metalúrgico aposentado Euclides Nunes Pereira conta que o trabalho na horta tem sido uma terapia. “Fiquei em casa e estava começando a me dar uma depressão de ficar ocioso, vim aqui, peguei quatro canteiros e comecei a trabalhar neles, hoje saio de casa motivado sabendo que tem algo pra fazer e posso ajudar os moradores de rua e as pessoas que estão precisando de alguma comida”, conta Pereira.

A moradora Leonor Rodrigues já sabia plantar e ainda assim aprendeu técnicas novas ao organizar a horta Paraíso. “Aprendi um monte de coisas que eu não sabia, valeu a pena, comecei bem no dia que chegaram os adubos e eu trabalhei bastantão”, conta Rodrigues.

ORGÂNICOS – Todas as hortaliças e legumes das hortas comunitárias da Copel são orgânicos, garantindo ainda mais saúde e qualidade de vida para as famílias. Segundo levantamento da Companhia, em cada horta, são produzidos, em média, de 3 a 3,5 toneladas de alimentos por mês – somando todas as hortas do Estado, são pelo menos 33 toneladas de verduras, legumes e frutas orgânicos todos os meses.

Após as experiências bem-sucedidas, a Companhia vem expandindo a iniciativa que já conta com mais de 350 horticultores. Considerando que cada um deles produz alimento suficiente para distribuir entre parentes, amigos e organizações sociais da comunidade e, ainda, vender o excedente – são milhares de pessoas beneficiadas.

E esse impacto positivo vai crescer ainda mais. Estão em fase de implantação mais hortas em Curitiba, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Almirante Tamandaré e Apucarana.