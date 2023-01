Ari Dias/AEN

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) vem realizando durante o mês de janeiro o Litoral Cidadão, um evento voltado para a comunidade local. O objetivo é propiciar o contato dos veranistas e moradores com as forças de segurança do Estado. Nesta quarta-feira (18), a ação acontece em Guaratuba, na Avenida Paranavaí, número 957, bairro Piçarras, das 15h às 19h.

O programa, que teve início em Matinhos, em 4 de janeiro, faz parte das ações do Verão Maior Paraná 2022/2023, promovido pelo Governo do Estado. A iniciativa é coordenada pela Sesp, em parceria com as prefeituras dos municípios do Litoral e com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

Durante o evento, as polícias Civil, Militar, Científica e Penal e o Corpo de Bombeiros fornecem orientações e informações dos serviços, entre eles o do boletim de ocorrência, e ações de educação para o trânsito, além de dicas de saúde e higiene pessoal.

O evento também realiza atividades destinadas às crianças, como passeio a cavalo, contato com cão policial, entrega de amigurumis (pequenos bonecos de pelúcia), pintura no rosto, escultura de balões.

PROGRAMAÇÃO – O Litoral Cidadão acontece sempre nas tardes de quarta-feira. A cada semana, um município do Litoral recebe o evento. A próxima data programada é dia 25, em Paranaguá (das 15h às 19h).

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.