Divulgação/assessoria de Imprensa

A diversão está de volta ao ParkShoppingBarigüi com o PkB Climb Up, um parque de aventura com atividades e diferentes graus de dificuldade. São percursos incríveis, escalada nas alturas, escorregador e salto para crianças e adultos testarem equilíbrio, coragem e agilidade enquanto se aventuram em circuitos lúdicos e interativos.

Entre os circuitos de altura estão a Escada Caracol que, a cada degrau, desafia o participante para um nível ainda mais alto para um salto final e a desafiadora Escalada Temática, com três muros de escaladas que formam um triângulo e atingem a altura de 7 metros do chão. Ambas as atrações desafiam crianças a partir de 8 anos. A atração ainda apresenta um divertido escorregador em curvas de 2,5 metros do chão para os pequenos corajosos de 4 a 7 anos.

O circuito de arvorismo conta com dois percursos: Arvorismo Infantil com quatro pontes e altura de 2,5 metros para crianças a partir de 4 anos, e o Arvorismo Aventura com cinco divertidas pontes e altura de 5 metros para maiores de 8 anos.

Toda a atração está equipada com rigorosa segurança para garantir a proteção de todos. O PkB Climb Up dispõe do sistema internacional de segurança automático Trublue, com equipamentos importados projetados para garantir uma aterrissagem tranquila de todos os participantes com até 120 quilos. Todos os aventureiros precisam vestir capacetes e acessórios de proteção para garantir uma atividade segura e sem medo.

Os valores dos circuitos podem ser consultados no site do ParkShoppingBarigüi e os ingressos estão disponíveis para compra antecipada no App Multi.

SERVIÇO:

PkB Climb Up

Circuitos de Arvorismo:

Arvorismo Infantil: crianças de 4 e 7 anos (com 0,80m a 1,20m de altura)

Arvorismo Aventura: acima de 8 anos (altura mínima de 1,20m)

Circuitos de Altura:

Escada Caracol: a partir de 8 anos (altura mínima de 1,20m)

Escalada Temática: a partir de 8 anos (altura mínima de 1,20m)

Escorregador em curvas: crianças de 4 a 7 anos (com 0,80m a 1,20m de altura)

Horários: Segunda a sábado, das 13h às 21h30. Domingos e feriados, das 14h às 19h30.

Valores e mais informações: ParkShoppingBarigüi ou App Multi