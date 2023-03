(Reprodução)

Em Travessia, o caso do adolescente Theo (Ricardo Silva), tem despertado a atenção de muitos pais em relação ao uso compulsivo dos jogos online.

Segundo Tatiane Paula, Psicóloga Clínica, quando falamos de padrões de dependências e compulsões estamos falando de comprometimento da área córtex pré-frontal ventromedial (responsável pela tomada de decisão, regulação das emoções e memória) – o córtex frontal orbital que é responsável por corresponder às emoções e a ínsula que regula SNC (sistema nervoso central).

O jogador compulsivo tem uma maior atividade dessa área do sistema de recompensa, pois libera estímulos aumentados de dopamina que trata-se de um neurotransmissor no sistema de recompensa do cérebro, reforça níveis de excitação em comparação a pessoas que não são compulsivas e ou dependentes de jogos, são observados uma sensação no indivíduo que joga compulsivamente níveis altos de gratificação no sistema recompensa, aumentando potencial de comportamento de reproduzir e manter o tempo de uso com importante perda de crítica que esse indivíduo passa não ater em relação às outras atividades da vida. Trata-se de Doença BIO-PSICO-SOCIAL com tratamento que requer equipe multidisciplinar.

“O hobby passa a ser um vício quando a pessoa deixa de cumprir atividades rotineiras (AVDS) atividades de vida diária e tem estreitamento de repertório, quanto às tarefas que tem nível de exigência e uma diminuição de planos e perspectivas futuras anteriores que envolvia papéis (profissional, estudos) para estreitamento de repertório. As atividades dessa pessoa jogadora compulsiva passam a ser apenas em relação ao prazer imediato (jogos) a vida da pessoa passa girar em torno do prazer imediato e não há mais envolvimento nas atividades que envolvam resultados de longo prazo”, explica Tatiane Paula.

Quando se fala de compulsão e dependência de jogos, o ideal é encaminhar essa pessoa para tratamento psicológico através de profissionais especialistas em saúde mental e dependência química para identificar demandas dessa pessoa dependente de jogos online para traçar condutas médicas e psicológicas para alcançar a estabilidade necessária para cessar o padrão de consumo e ao mesmo tempo muito importante a família ser ativa na participação do tratamento e seguir todas as recomendações dos profissionais que estiver acompanhando no tratamento.

Sugere-se reforçar outros estímulos externos além do ambiente de jogos para essa pessoa dependente de jogos a encontrar novo repertório e regressar para vida de forma gradual em que ela consiga ver sentido em ganhos secundários e veja potencial em ampliar repertório para retomada mais efetiva nas ausências que ficaram durante período que acentuou padrão compulsivo.

“É muito importante a família sinalizar e também a pessoa reconhecer que está precisando de ajuda e entender que se trata de perda de controle do uso de jogos online. A avaliação psicológica e médica psiquiátrica é fundamental para traçar o tratamento individualizado para o caso”, finaliza.