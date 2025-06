Caio Temponi (Arquivo Pessoal)

O adolescente Caio Tamponi, de 16 anos, recebeu, em Londres, o Global Child Prodigy Awards (GCP Awards). O prêmio indica que o brasileiro está entre as 100 crianças prodígios do mundo.

Caio recebeu o título no último dia 26 de junho, na categoria “Inteligência e memória – QI”. Ele foi o único representante brasileiro premiado na categoria.

Os ganhadores passam a integrar o Global Child Prodigy Annual Book, publicação anual que reúne histórias inspiradoras e é distribuída internacionalmente.

“Foi emocionante e muito importante representar o Brasil em um evento com tantas mentes brilhantes reunidas. Isso me motiva ainda mais a seguir incentivando o protagonismo jovem e a valorização das altas habilidades”, contou Caio Temponi.

Quem é Caio Temponi

O nome de Caio veio à tona quando ele foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), aos 12 anos. Posteriormente, o adolescente teve outras conquistas consideradas fora do comum para sua idade.

Aos 13 anos, Caio foi obteve cinco aprovações em vestibulares, inclusive nos cursos de Medicina e Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Após as conquistas, Caio passou a atuar como mentor de jovens talentos e pesquisador. O adolescente é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro.