O biquíni exerce uma influência muito relevante na hora de conseguir aquele bronzeado perfeito, os modelos mais soltos tendem a não ter os melhores resultados, já o clássico cortininha é o preferido das mulheres e os que fazem a marquinha acontecer. A Cia Marítima, marca líder no segmento de moda praia na América Latina, traz dicas para as brasileiras que gostam de ficar com a marquinha e o bronze perfeito no verão.

Quem deseja a marquinha perfeita deve optar por biquínis que fiquem estáveis no corpo, não tendo que estar necessariamente muito justo, mas não pode sair do lugar, assim a marca fixa na pele, o ideal é fugir de modelos que fiquem “sambando” no corpo. O conjunto mais indicado para conseguir aquela marquinha perfeita é o top cortininha + calcinha de tirinha.

Para ter uma marca padronizada é importante usar sempre o mesmo modelo de biquíni, evitando alterar muito, assim se cria um padrão, e as marcas não ficam sobrepostas. Uma dica é ter várias cores do mesmo modelo de biquíni, e apostar em cores claras, pois elas absorvem menos luz solar, promovendo a marca perfeita.

O top cortininha é o preferido das mulheres, e também o modelo ideal para conseguir a melhor marquinha, pois pode ser ajustado da forma que preferir, assim a marquinha fica da espessura desejada. Em contrapartida, o modelo da parte de baixo depende do gosto de cada mulher, os menores e com as laterais mais finas são os preferidos para a marquinha perfeita. Porém todos os outros modelos de calcinha podem ajudar a ter a marquinha ideal dependendo do desejo de resultado que cada mulher busca para si.

A Cia Marítima apresenta uma enorme variedade de tops e calcinhas para as mulheres que buscam a marquinha e o bronzeado perfeito neste verão, e todos os modelos podem ser encontrados em suas lojas físicas e em seu e-commerce.