Uma plataforma americana de avaliações de cerveja, a BeerAdvocate, elegeu as piores cervejas do mundo. O ranking foi divulgado neste fim de semana.

Por intermédio da plataforma, usuários classificaram cervejas de todo o mundo. Com isso, foi possível montar a lista das piores cervejas na plataforma. As queixas que levaram essas cervejas à lista variam desde o sabor – de flocos de milho a água com gás – até o cheiro – de metal a porão molhado – e a textura, com pouca espuma.

10. Bud Light, da Anheuser-Busch (EUA)

Queixas: Sabor de flocos de milho

9. Milwaukee’s Best Light, da Miller Brewing Co (EUA)

Queixas: Espuma pegajosa e textura de champanhe

8. Miller64, da Miller Brewing Co (EUA)

Queixa: Gosto de água com gás e aroma não agradável

7. Beer 30 Light, da Melanie Brewing Company (EUA)

Queixa: Aroma de metal e aspecto de água com açúcar

6. Natural Ice, da Anheuser-Busch (EUA)

Queixa: Alto teor alcoólico (5,9%) e sabor moderado

5. Keystone Light, da Molson Coors Beverage Company (EUA)

Queixa: Gosto de água mineral

4. Sharp’s, da Sharp’s Brewery (Inglaterra)

Queixa: Não tem quase nada de álcool (0,4%), jeito de bebida de água com espuma

3. Natural Light, da Anheuser-Busch (EUA)

Queixa: Tem cheiro de porão úmido

2. Budweiser Select 55, da Anheuser-Busch (EUA)

Queixa: Pouca espuma, cheiro estranho e sabor azedo

1. Genuine Draft 64, da Miller Brewing Co (EUA)

Queixa: Preocupação em reduzir as calorias afetou o sabor