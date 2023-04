Departamentos do Arquivo Público. Foto: Ari Dias/AEN

Entre os pedidos de acesso ao acervo documental do Arquivo Público do Paraná, departamento da Secretaria da Administração e da Previdência, o campeão de solicitações é o Registro de Imigrantes. Atualmente, são cerca de 200 mil documentos sobre imigrantes disponíveis, grande parte já digitalizada. A busca pelos registros representa de 80% a 90% dos atendimentos mensais no Arquivo.

No acervo estão os registros de desembarque de imigrantes no Porto de Paranaguá, no Litoral, desde a segunda metade do século 19, além daqueles de entrada em hospedarias e colônias paranaenses e, ainda, de naturalização a partir do século 20.

Os acessos aos documentos são solicitados por pesquisadores e historiadores, mas a demanda mais alta é a de pessoas e famílias em processo de obtenção de dupla-cidadania, já que os processos exigem comprovação de parentesco com um cidadão do país de origem.

“O Arquivo Público é, muitas vezes, o ponto de partida para esses processos. Caso o solicitante encontre a documentação que comprova a ligação com alguém que tenha imigrado no Paraná, elaboramos uma certidão com a transcrição literal do registro atestada pela nossa Seção de Documentação Permanente”, explica a diretora do Arquivo Público, Isabela Damiani.

COMO ACESSAR – Os Registros de Imigrantes podem ser acessados no site do Arquivo Público do Paraná. Em caso de localização de registro, o interessado deve mandar um e-mail para consultasai@seap.pr.gov.br indicando para qual documento necessita da certidão. “Caso a pessoa não localize um registro nesta primeira busca, mas tenha a certeza de que há familiares que chegaram de outros países até o Paraná, também é possível enviar um e-mail para que façamos uma busca em outros fundos documentais que possam ter registrado essa passagem”, diz a diretora.

LANÇAMENTO – Recentemente, o Arquivo Público lançou dois novos Catálogos de Imigrantes, disponibilizados em seu portal. São 43.475 novos registros contemplados, com informações sobre naturalizações, contas-correntes, registros de lotes urbanos, matrículas de imigrantes em colônias paranaenses, entre o período de 1861 e 1984. Os documentos estão disponíveis no site do Arquivo Público na aba “Publicações”.

O Arquivo Público do Paraná completou 168 anos no último dia 7 de abril. Hoje, além de reunir a documentação referente à memória do poder público do Paraná, o órgão tem a responsabilidade de executar a administração da política relativa ao patrimônio documental do Estado. O acesso aos acervos é público, mas é necessário agendar a visita pelo telefone (41) 3521-9100.