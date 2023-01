Divulgação

Bateu a ressaca pós festas de fim de ano? A nutricionista Daniela Zuin, da equipe Nutrindo Ideais (@nutrindoideais), indica uma lista de 5 melhores sucos para hidratação durante a ressaca. Confira:

Suco de abacaxi com hortelã e couve

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1/2 folha de couve

Hortelã a gosto

1 limão

3 rodelas de pepino

Modo de preparo

Corte as fatias de abacaxi, separe a gosto o hortelã e junte a couve, o pepino e o limão. Misture tudo e bata no liquidificador.

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes

1 beterraba

4 lascas de gengibre

100 ml de água de coco

100 ml de suco de uva integral

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador com gelo.

3 . Suco de laranja e maçã com cenoura

Ingredientes

1 laranja

1 maçã

1/2 cenoura

1/2 colher (sopa) de gengibre ralado

Modo de preparo

Use os ingredientes com casca e bata todos no liquidificador.

Suco de melancia com água de coco

Ingredientes

1/2 fatia de melancia

200 ml de água de coco natural

1 fatia de melão

Hortelã a gosto

Modo de preparo

Corte a melancia e o melão e bata junto com a água de coco natural no liquidificador. Adicione a hortelã a gosto e beba gelado

Suco de banana com framboesa

Ingredientes

1 banana congelada

10 framboesas

1 colher (sopa) de chia

250 ml de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata. Se quiser, troque as framboesas por polpa de açaí.

Fonte: Daniela Zuin, nutricionista da equipe Nutrindo Ideais (@NutrindoIdeais) e especialista em nutrição clínica e estética.