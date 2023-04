Foto: Valterci Santos

As mudanças de estações podem provocar alterações na nossa pele, que pode passar a ficar mais oleosa ou mais ressecada quando está mais calor ou mais frio. No outono temos a prevalência de temperaturas mais baixas, o que deixa a nossa circulação mais ativa, porém algumas atitudes como banhos quentes mais frequentes, podem levar a nossa pele a ficar mais ressecada. Por isso é importante manter alguns hábitos de cuidados com a pele nessa época do ano, como uma rotina de skincare que pode manter a pele saudável, macia e uniforme.

Segundo a especialista e consultora da Adcos, Renata Marquetti, no outono, a nossa pele sofre uma ruptura pós verão, passando de um estado mais oleoso, característico de temperaturas mais quentes, para um estado mais sensível e ressecado, devido ao clima mais seco do outono. “Hidratar a pele nessa época do ano é fundamental, evitando que ela fique ressecada. Para isso é importante usar cremes hidratantes pelo menos duas vezes ao dia: ao acordar e antes de dormir. O uso do protetor solar também deve ser mantido, mesmo em dias nublados, devido a luminosidade das telas e devido aos raios solares continuam incidindo na atmosfera e estando em contato com a nossa pele”, explica.

A dermoconsultora também conta que além da hidratação e do protetor solar, a manutenção de uma rotina de skincare durante o outono deve incluir uma boa limpeza e o uso de produtos específicos para o tipo de pele que contenham vitaminas e ácido salicílico – que oferece ação hidratante, anti-inflamatória e antioxidante. “Comece com a limpeza usando um sabonete facial e tonifique com água micelar, promovendo assim uma limpeza sem ressecamento. Depois aposte no uso de um sérum que hidrata e protege a pele. Se o cuidado é diurno, siga com a aplicação do protetor solar, acima de 60 FPS, optando por um produto 2 em 1, que também hidrate. Caso a rotina seja noturna, após a limpeza, finalize com hidratante adequado para o seu tipo de pele. Além disso, pode-se fazer uso de máscaras hidratantes e esfoliação, duas vezes por semana”, conta a Renata Marquetti.

Como cuidar da pele no outono

1 – Higienização

Passo indispensável para uma pele saudável, onde deve-se usar um sabonete com vitamina C e ação antioxidante e hidratante. Caso a pele tenha um perfil dermatológico seco, pode-se apenas lavar o rosto com água morna pela manhã.

2 – Esfoliação

Promove a renovação da pele e pode ser feita uma ou duas vezes na semana, com o uso de um peeling suave, que garante a não agressão da pele. Na esfoliação, aplique o peeling e faça movimentos circulares com as mãos.

3 – Máscaras faciais

Máscaras são poderosos artifícios para proporcionar uma ação detox, anti-stress e hidratante. Use sobre todo o rosto, de forma uniforme, deixando agir por 20 minutos, enxaguando em seguida. Todas as máscaras promovem hidratação, escolha a que mais se adequa às suas necessidades e aplique duas vezes na semana.

4 – Tonificação

A tonificação da pele é muito importante, pois irá promover o equilíbrio do PH. Escolha um tônico que possua vitamina C e aplique com um algodão sobre todo o rosto. Não remova o produto, pois assim ele pode agir na pele por mais tempo.

5 – Hidratação

E para incrementar a hidratação e dar luminosidade da pele, aplique um Sérum de qualidade sobre o rosto, espalhando com movimentos ascendentes.

6 – Proteção diurna

Para garantir os cuidados diurnos, aplique protetor solar, de preferência acima de 60 FPS, pelo menos duas vezes ao dia. Para garantir a proteção e a hidratação, escolha um produto dois em um, que contenha protetor solar e hidratante num só produto.

7 – Hidratação noturna

Os cuidados noturnos devem contar com limpeza e com uma hidratação que possa proteger contra o envelhecimento precoce, como cremes com ácido hialurônico e adequados para faixas de idade. Apostar na vitamina C também é uma ótima opção de hidratação noturna.

8 – Área dos Olhos

Essa é uma área que merece atenção e cuidados especiais. Optem por cremes específicos para a área dos olhos, que contenham vitamina C e proporcionem um efeito antifadiga, deixando a região com aspecto descansado. Aplique o produto sobre a região orbicular dos olhos, espalhe e utilizando o aplicador, faça movimentos drenantes.