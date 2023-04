(Divulgação/Fernando Mars)

Atendendo a demanda do público que busca por conforto e segurança ao sair com seu pet para um estabelecimento, o Restaurante Madalosso passa a ser o lugar ideal para almoçar ou jantar com o bichinho de estimação. O novo espaço pet da Docg já está funcionando e encontra-se localizado ao lado do bar Benedetto em anexo ao estacionamento da casa. A loja vai prestar serviços como Day Care, além de banho, tosa, venda de produtos e demais atividades de pet shop.

A inauguração acontece na próxima sexta (28) às 19h, com a realização de um desfile de roupinhas para pets da marca Tutyforpet em frente ao novo espaço. O container vai funcionar de segunda a domingo (exceto as terças) das 11h às 22h.

Para os pais de pets que já querem programar sua visita ao restaurante, os valores do Day Care vão de R$20 até R$80 pela diária completa, a variar o preço por horas de permanência. Agora ficou muito mais fácil aproveitar o dia com a família completa, incluindo muita praticidade e segurança para o melhor amigo de quatro patas.

Serviço:

Docg Madalosso

Av. Manoel Ribas, 5875 – anexo ao estacionamento do Restaurante.

Das 11h – 22h de segunda a domingo (exceto às terças)

@familiamadalosso