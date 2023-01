Nativa do Centro Sul Europeu, o Álamo é uma madeira rara e milenar, utilizada para confecção de instrumentos musicais por sua maciez. A Série Álamo, da Incepa, reproduz com naturalidade as tábuas do Álamo em porcelanato, imprimindo toda variação de tons que vão dos cinzas aos acastanhados, além da superfície acetinada ao toque.

Nada melhor do que renovar a decoração no início do ano! Para aqueles que estão buscando uma nova energia para o lar, seja em um apartamento recém-adquirido ou em uma bela reforma em casa, a escolha dos revestimentos representa uma importante etapa. Afinal, pode determinar todo o estilo do projeto. Nesse aspecto os porcelanatos amadeirados são excelentes alternativas para praticamente todos os ambientes. A Roca Cerámica e a Incepa, marcas do Grupo Roca Brasil Cerámica aproveitam para trazer inspirações. Confira!

“Hoje vemos as casas como refúgios e o aconchego é palavra-chave. Por isso, uma aposta sem erro são os porcelanatos com o visual da madeira“, diz Christie Schulka, Marketing Manager da Roca Brasil Cerámica.

Série Loft Wood, da Incepa- Inspirado no design dinamarquês, com expertise em buscar o minimalismo no aconchego, transita entre o rústico e o contemporâneo

No campo, na praia ou na cidade

Capaz de aquecer os ambientes, a madeira é um material que nunca sai de moda e, hoje, pode ser perfeitamente reproduzida no porcelanato através da impressão HD, unindo a beleza do material natural com as vantagens tecnológicas do revestimento. “O resultado são peças acolhedoras, mas muito mais duráveis, resistentes, fáceis de limpar e manter”, diz Christie.

Segundo a Marketing Manager, o porcelanato que reproduz a madeira apresenta diversas vantagens. Além da estética perfeita, ele pode ser aplicado em ambientes que a madeira natural não funcionaria bem, como cozinhas e banheiros. “É um material impermeável, que não mancha com facilidade, não propaga chamas e é higiênico, não permitindo a instalação de fungos e bactérias”, aponta.

Série Alvor, da Roca Cerámica – segue a tendência da “busca pelo natural” em que predominam a simplicidade e essência dos elementos utilizados na decoração.

O encanto da madeira

Com um portfólio extenso, há diversas padronagens de madeiras – das mais claras às mais escuras, que podem ser aplicadas em áreas internas e externas. É o caso da linha Alvor, da Roca Cerámica, apresentada com acabamento mate ou ABS, ideal para espaços integrados.