Uma programação completa com variadas atrações pode ser aproveitada no Museu Oscar Niemeyer. Um dos pontos turísticos mais conhecidos na cidade, o MON não está sozinho no Centro Cívico: há muitas outras pedidas para curtir na região. Desde o ParCão até bares e restaurantes, são muitas pedidas, que combinam especialmente com o verão.

