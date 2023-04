Cesar Brustolin/SMCS

A previsão do tempo para este sábado (29/4) em Curitiba é de sol entre nuvens e temperatura amena, um dia perfeito para ir ao parque e encontrar um pet no Amigo Bicho, evento de adoção da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. Patrocinado pelo pet shop Rei dos Animais, o evento acontece das 10h às 16h no estacionamento em frente ao Salão de Atos do Parque Barigui.

Serão 70 cães à espera de novas famílias, alguns que hoje estão sob os cuidados de protetores e outros que foram atendidos pela ambulância de resgate animal, após atropelamentos. Todos os animais disponíveis para adoção já estão castrados, vacinados e microchipados, para receber as informações dos novos tutores.

Para levar um deles para casa, basta apresentar documentos de identificação e comprovante de residência, além de assinar um termo de adoção responsável.

Microchipagem gratuita

Quem for ao Barigui também vai poder colocar o chip de identificação em seu bichinho de estimação gratuitamente. Os veterinários da Rede de Proteção farão a implantação na hora, mediante cadastro prévio no site. Haverá 300 microchips para implantação.

Com o cadastramento e dispositivo, o animal fica mais seguro e pode ser facilmente localizado em locais que tenham leitores de microchip, em caso de perda. Saiba mais sobre a microchipagem.

Serviço: evento de Adoção Amigo Bicho

Data: 29/4 (sábado)

Hora: das 10h às 16h

Local: Estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui (Alameda Burle Marx s/n, Santo Inácio).