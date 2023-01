Lycio Vellozo Ribas

Janeiro é mês de férias escolares, estação do verão, das viagens, do descanso e também tempo de organizar a nova rotina de cuidados com a saúde para manter qualidade de vida e bem-estar durante o ano todo. Dentre a rotina de autocuidado está a atenção com a saúde bucal. Por isso, o primeiro mês do ano é ideal para a realização de check-up, consultas e exames de rotina.

Segundo a dentista Gabriela Moraes, professora de periodontia da Faculdade Herrero, durante as férias crianças e adultos permanecem mais tempo em casa, portanto é importante redobrar os cuidados com acidentes domésticos que possam causar traumas, tombos ou fraturas os dentes. A dentista explica que crianças que ainda possuem dentes-de-leite que precisam ser acompanhados por especialistas para avaliar se houve comprometimento na estrutura do dente, no caso de acidentes.

“Em torno de 12 anos, as crianças estão passando pela troca do dente de leite para o permanente, então é muito importante que os responsáveis façam acompanhamento anual com dentistas para avaliar como está o processo, se tudo ocorre dentro da normalidade e caso precise de especialista, como um ortodontista, que avalia a posição correta dos dentes ou verificará necessidade de utilizar aparelho para corrigir a mordida e a mastigação”, afirma ela.

Além do risco de fraturas com acidentes, a professora Gabriela lembra também a importância de cuidados com a higiene. “Época de férias de verão é normal aumentar um pouco a ingesta de alimentos mais doces, com açúcar e gorduras, como é o caso de sorvetes, itens como fast food, ou mesmo bebidas alcoólicas, consumidos em maior quantidade na época das viagens e passeios. Nessa hora é muito importante ficar atento com a higiene após o consumo destes alimentos. O recomendado é sempre manter a frequência de 3 escovações ao logo do dia, manhã, após o almoço e a noite, antes de dormir”.

Alimentação

“Dentes fortes ajudam a manter uma saúde permanente no longo prazo, pois os alimentos são o combustível essencial para termos energia e disposição para nossas atividades diárias”, afirma Gabriela Moraes. A dentista explica que é na boca que inicia o processo de digestão e nutrição, portanto investir em uma saúde bucal adequada ajuda a prolongar longevidade com qualidade de vida. “O ideal é visitar o dentista a cada 6 meses, assim trabalhamos com um atendimento preventivo de profilaxia e avaliação permanente evitando problemas ortodônticos mais graves”, finaliza a professora.

A Faculdade Herrero, especializada na área da saúde há 20 anos, oferece atendimento clínico de odontologia à população. Para agendar consultas é necessário entrar em contato pelo telefone (41) 3016.1930 e confirmar disponibilidade de agenda para atendimento, a partir de fevereiro. A consulta é realiza pelos estudantes de odontologia, monitorados pelos professores. O atendimento é gratuito, sendo cobrado apenas uma taxa social.