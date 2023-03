José Fernando Ogura/AEN

A chegada do outono traz um alerta importante sobre a prevenção de doenças respiratórias. Com a oscilação da temperatura entre frio e calor, dias mais secos e com grande amplitude térmica, são comuns os quadros respiratórios, principalmente entre crianças e idosos.

A partir desta semana, a Secretaria Municipal da Saúde verificou um aumento da procura por atendimentos de urgência nas UPAs de Curitiba em decorrência de problemas respiratórios. As crianças têm sido as mais afetadas, inclusive com a necessidade de internação em alguns casos.

O relatório do painel de monitoramento das UPAs de Curitiba identificou um aumento de 43% nos atendimentos respiratórios de crianças de zero a 12 anos na segunda-feira (20/3), e de 76% na terça-feira (21/3). comparado à média do mês de março de 2022.

“Os meses de outono e inverno são o período de maior circulação dos vírus respiratórios e doenças alérgicas e as crianças e idosos são os mais suscetíveis às alterações climáticas, por isso é necessário ampliar os cuidados preventivos para evitar o adoecimento”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Para o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides de Oliveira, algumas atitudes podem prevenir as doenças respiratórias agudas e a atenção deve ser redobrada para as crianças com doenças crônicas, como bronquite e asma, por exemplo.

“As pessoas que têm doenças crônicas precisam estar mais atentas nesse período, pois as mudanças bruscas de temperatura e a baixa umidade do ar costumam agredir mais as vias respiratórias, aumentando o risco de adoecimento”, alerta o médico.

Segundo ele, é preciso manter alimentação balanceada com frutas, verduras e cereais e redução de alimentos processados, hidratação, prática de atividade física, manter ambientes ventilados, estar com a vacinação em dia, além de utilizar o protocolo respiratório quando apresentar sintomas (máscara de proteção, higiene das mãos, proteger nariz e boca ao tossir e espirrar).

“Aprendemos a usar as máscaras durante a pandemia e ela se mostrou ser uma barreira física importante de proteção”, relembra Dr. Alcides. “Nesta época do ano, a máscara pode ser uma barreira para os agentes causadores de alergia suspensos no ar, como pólen e poeira, assim como para proteção contra o ar gelado das manhãs de outono e inverno”.

Vacinas

Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao aplicativo Saúde Já Curitiba, onde são listados, na aba carteira de vacinação, quais são as vacinas pendentes. Estão disponíveis imunizantes para várias doenças de transmissão respiratória, como pneumonias, meningites, sarampo, varicela, caxumba e rubéola, por exemplo.

“Manter o calendário de vacinação em dia é uma forma de proteger as crianças de agravamento de muitas doenças. Quem ama vacina”, ressalta a secretária Beatriz Battistella.

Central Saúde Já

Quem tiver sintomas respiratórios leves pode ligar para a Central Saúde Já Curitiba para atendimento com profissionais da Saúde sem precisar sair de casa. A Central atende pelo telefone 3350-9000, todos os dias, das 8h às 20h.

Esse atendimento por telefone avalia cada caso e vai recomendar as medidas e orientações necessárias em cada situação, que podem incluir recomendação de isolamento, prescrição de medicamento e, conforme o quadro, até o encaminhamento para outro ponto de atendimento do SUS Curitibano.