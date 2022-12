Imagem ilustrativa (Rodrigo Félix Leal/ANPr)

De janeiro até o meio de novembro de 2022, doenças respiratórias como tosse, resfriado, sinusite e amigdalite lideraram o ranking das 10 doenças mais incidentes no pronto atendimento via telemedicina, com 55% do total de queixas, sendo que a Covid-19 reponde por 32% dos casos. Transtornos relacionados à saúde mental ocupam a 3ª posição, com 11% dos atendimentos, de acordo com levantamento da Conexa, maior player de saúde digital da América Latina, que incluiu 28 mil teleconsultas, do total de mais de 600 mil que realizas por mês pela empresa.

De acordo com Guilherme Weigert, CEO de Conexa, as pessoas voltaram a sair e se expor, depois de quase dois anos mais restritas e usando máscara, o que pode ter aumentado os casos de doenças respiratórias. “Nesse contexto, a saúde digital se configura como uma possibilidade de diagnóstico rápido, assertivo e sem precisar circular, em especial para quem tem sintomas. Na consulta online, o paciente pode receber prescrição de remédios, solicitação de exames e até os atestados para o necessário isolamento durante o período de contágio da doença, além de avaliação da necessidade de encaminhamento ao presencial, que chega a ser necessário apenas em 5% dos casos.”

Entre as 10 doenças mais incidentes, há outras também de tratamento simples, como infecção urinária, dor lombar, dor de cabeça, diarreia, alergias, dengue e hipertensão. “Os dados levantados sobre telemedicina corroboram apontamento do Ministério da Saúde (MS), e de associações médicas nacionais e internacionais, de que 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos sem a necessidade de ir a um serviço de emergência ou pronto-socorro, o que traz praticidade para o paciente em um momento de fragilidade”, finaliza Guilherme.

Saúde mental além da psicologia

Outro dado do levantamento que chama a atenção é a busca por cuidados médicos (não só psicológicos) relacionados à saúde mental, já que ansiedade ocupa o 3º lugar do ranking. “A pandemia transformou a priorização da qualidade de vida, o que inclui a saúde mental. Avançamos, nesse período, cerca de cinco anos na quebra do preconceito relacionado aos cuidados com a saúde mental. Isso nos leva cada vez mais ao entendimento de que é preciso cuidar da saúde integral das pessoas, contemplando cuidados físicos, mentais e sociais”.

A mudança da mentalidade em relação à saúde mental também ficou evidente no levantamento da Conexa. A busca pelo termo “ansiedade” liderou o ranking das pesquisas da plataforma Psicologia Viva, integrante da Conexa, entre junho de 2020 e julho de 2021, , com 20,1%. Além da ansiedade, depressão (6,5%), desenvolvimento pessoal (4,93%), psicologia clínica (3,27%) e saúde mental (2,59%) entram no ranking dos cinco temas mais buscados entre todas as faixas etárias. “Os dados nos levam ao seguinte questionamento: estamos mais ansiosos ou mais conscientes sobre buscar ajuda? Acredito que as duas caminham juntas”, acrescenta Weigert, que também é cardiologista.

Ranking das doenças mais incidentes em telemedicina em 2022

1 – Doenças respiratórias incluindo Covid, resfriado, influenza, tosse e amigdalite

55%

2 – Doenças gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia, colite

16%

3 – Transtornos relacionados à saúde mental

11%

4 – Dor de cabeça

9%

5 – Dor lombar

4%

6 – Infecção do trato urinário

3%

7 – Alergias

1%

8 – Dengue

Menos de 1%

9 – Febre

Menos de 1%

10 – Hipertensão

Menos de 1%