A busca por uma alimentação mais saudável tem levado muitas pessoas a procurarem alimentos sem glúten. Mas a dúvida é: eles são realmente mais saudáveis? São indicados para todos ou só para aqueles que seguem dietas específicas?

Segundo a gastroenterologista e endoscopista do GastroCentro Curitiba, Dra. Renata Brandalise, alguns alimentos sem glúten não são necessariamente saudáveis.

“Muitos têm um valor calórico elevado e baixo teor nutritivo. Não se sabe ainda se uma dieta sem glúten para quem não tem indicação traria algum malefício a essa pessoa”, ressaltou.

Mas afinal, o que é o glúten?

O glúten é a combinação de dois grupos de proteínas: a gliadina e a glutenina, encontradas dentro de grãos de trigo, cevada e centeio. Ele é ‘quebrado’ pelas enzimas digestivas e é usado como fonte de proteína no nosso organismo.

A dieta sem glúten é indicada para portadores de Doença Celíaca, que acomete cerca de 1% da população mundial. No Brasil, segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA), há aproximadamente 2 milhões de celíacos, sendo que a grande maioria ainda não tem diagnóstico.

O que é doença celíaca

A doença celíaca é uma doença autoimune que ocorre em pessoas geneticamente predispostas, levando à lesão de células do intestino delgado. De acordo com a Dra. Renata, pode aparecer ainda na infância ou surgir em adultos e até nos idosos.

“Ainda não se sabe ao certo o que leva uma pessoa com predisposição genética a desenvolver a doença, mas o estilo de vida saudável parece ser um fator de proteção”, destacou.

No Brasil, a Lei nº 10.674/2.003 obriga que todos os alimentos industrializados informem em seus rótulos a presença ou não de glúten, para resguardar o direito à saúde dos portadores de doença celíaca.

Sintomas de intolerância ao glúten

Os principais sintomas da intolerância ao glúten são:

dor e distensão abdominal;

diarreia ou constipação;

excesso de gases;

anemia;

deficiências de vitaminas e minerais;

perda de peso;

dor de cabeça;

cansaço e fadiga.

A Dra. Renata lembra, ainda, que muitas pessoas queixam-se de estufamento, desconforto abdominal e até coceira após ingerir alimentos com trigo. No entanto, esse desconforto nem sempre é causado pelo glúten presente no trigo.

“Existem pelo menos duas situações em que os sintomas causados após a ingestão do trigo não são relacionados apenas ao glúten: alergia ao trigo e a Síndrome do Intestino Irritável (SII). A primeira é uma reação imune alérgica ao trigo, e na segunda (SII) o carboidrato complexo presente no trigo pode ser o responsável pelos sintomas”, esclareceu a especialista.

Dieta sem glúten emagrece?

Dúvida muito comum entre os pacientes, a dieta sem glúten não necessariamente auxilia no emagrecimento. Segundo Renata, se o paciente tem uma dieta rica em carboidratos e faz a troca por alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes e verduras, pode ocorrer a perda de peso.

“Muitos alimentos industrializados sem glúten são ricos em calorias. A perda de peso não está relacionada à retirada do glúten, mas sim à diminuição calórica e à melhora nutritiva da dieta. Portanto, apostar numa alimentação balanceada e num estilo de vida mais saudável, consumindo alimentos que tenham os nutrientes que o nosso corpo precisa, é a indicação mais correta”, completou a médica.

Exames para diagnosticar a intolerância ao glúten

Para diagnóstico de intolerância ao glúten é indicado associar quadro clínico, exames laboratoriais e biópsias duodenais (realizadas durante a endoscopia). Importante o paciente estar ingerindo glúten antes do diagnóstico, pois a retirada dele pode mascarar o diagnóstico inicial.

Existem algumas outras doenças relacionadas ao glúten em que há indicação de retirada total desse grupo de proteínas da dieta: São eles: Doença Celíaca, Ataxia relacionada ao glúten e Dermatite Herpetiforme.

Há, ainda, a chamada ‘Sensibilidade ao glúten não celíaca’, em que o paciente tem sintomas relacionados ao consumo de glúten, porém exames negativos. Nesses casos, a dieta sem glúten está indicada por um período de tempo específico e não para a vida toda.