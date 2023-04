José Fernando Ogura

A secretaria estadual da Saúde (Sesa) aproveita o Dia Mundial da Atividade Física, celebrado nesta quinta-feira, 06 de Abril, para chamar a atenção da população para alguns dados do Paraná. Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a data tem como objetivo estimular a prática exercícios e reduzir o comportamento sedentário no mundo. No Paraná, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de pessoas acima de 18 anos que praticam o nível recomendado de atividades físicas foi de 29,9%. O percentual chega a 40,4% quando se refere a pessoas insuficientemente ativas.

Entre os adolescentes que frequentam a escola, com idades entre 13 a 17 anos, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, também do IBGE, apontou que 34% praticavam o tempo recomendado de atividade física e 3,8% foram considerados insuficientemente ativos. Dados mais recentes Sesa, de 2022, revelam que 70,2% das mulheres adultas que tiveram peso e altura aferidos em Unidades de Saúde da Atenção Primária (APS) do Estado tinham excesso de peso. Destas, 37,3% apresentavam obesidade, o que pode elevar índices de doenças cardiovasculares e diabete.

Espalhados por todo o Estado, no Paraná existem 175 polos do Programa Academia da Saúde, que além de outras ações de promoção da saúde, apoiam a prática de exercícios. A recomendação é que a população explore os locais próximos ao bairro onde residem, praças, ruas iluminadas e seguras, quadras públicas, ruas de lazer, parques para deixar o sedentarismo de lado.

“Quando a atividade física é incentivada e se torna um hábito, são inúmeros os benefícios para a saúde. Mover-se mais e permanecer menos em comportamento sedentário traz enormes benefícios para todos, independentemente da idade, sexo, raça, etnia ou nível de condicionamento físico”, alerta o secretário da Saúde, César Neves.

MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS – A atividade física é caracterizada como comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente. É essencial para o pleno desenvolvimento humano e deve ser praticada em todas as fases da vida e em diversos momentos, podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e nas tarefas domésticas.

A atividade física reduz o estresse e sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a aprendizagem, reduz sintomas depressivos, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta e diabetes, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade, proporciona a socialização e a convivência.

Como incentivo, a Sesa indica algumas ações para a inclusão da atividade física no dia a dia. Confira: