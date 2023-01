(Foto: Divulgação)

Se você tem mais de 30 anos, possivelmente se lembra do aspecto metálico dos aparelhos dentários do passado. E se já pensou em melhorar o aspecto do rosto, talvez tenha ido ao seu cirurgião-dentista de confiança para um tratamento orofacial. Isso porque a Odontologia é uma das áreas da saúde que mais se desenvolveu com a tecnologia e a ciência aplicadas nos últimos anos. Segmentos como a Dentística, Ortodontia e a Odontologia Estética estão entre os que mais crescem. Mas não é só.

Em Curitiba, a UNIABO-PR, instituição de ensino continuado da Odontologia vinculado à Associação Brasileira de Odontologia – seção Paraná (ABO-PR), tem uma grade completa de cursos desde os rápidos até especializações, aperfeiçoamento, atualizações, capacitações e habilitações. São cursos que focam as áreas mais procuradas e inovadoras da Odontologia como Dentística, Implantodontia, Ortodontia, Prótese Dentária, Implantes e Prótese sobre Implante, Cirurgia Oral Menor, DTM e Dor Orofacial, Lipoaspiração Facial Cirúrgica, Toxina Botulínica e Preenchimento Facial, Laminados Cerâmicos, Resina Composta e Fotografia Odontológica. Veja grade completa aqui (https://www.abopr.org.br/cursos/)

Segundo levantamento da companhia irlandesa Research and Markets, o mercado odontológico mundial deve movimentar US$35,7 bilhões até este ano, um crescimento anual de 5,59% desde 2018. No estudo, isso se deve à crescente busca por cuidados e serviços de higiene bucal, aliada aos avanços tecnológicos da indústria, o envelhecimento da população e o aumento da renda. “O Brasil acompanha esse crescimento global como um dos que mais se destaca. Nossa Odontologia tem se desenvolvido de forma relevante e ao mesmo tempo nossa população busca cada vez mais melhorar a sua saúde e estética bucal”, afirma o Cirurgião-Dentista Dr. Sérgio Vieira, diretor da UNIABO-PR.

Para o presidente da ABO-PR, o Cirurgião-Dentista Dr. Dalton Luiz Bittencourt, a Odontologia está vivendo um de seus melhores momentos após um período duro de crise sanitária. “Depois de um longo período usando máscara, todos querem voltar a sorrir da melhor forma. Nesse sentido, a busca por tratamentos e intervenções como lentes e implantes dentários estão em crescimento”, avalia.

As matrículas para os cursos que iniciam no primeiro semestre de 2023 estão abertas.