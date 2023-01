Divulgação/Assessoria de Imprensa

O verão é a estação do ano que proporciona vários momentos de lazer ao ar livre como praias, cachoeiras, piscinas e vale a pena desfrutar os dias ensolarados. Porém, não podemos esquecer os cuidados necessários com o corpo e com a saúde para evitar que a diversão se transforme numa preocupação.

A biomédica esteta, doutora em Medicina Interna e Segunda Secretária do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6), Valéria Miranda Avanzi, separou algumas dicas para quem deseja curtir o verão tranquilamente:

Hidrate-se: Ingerir pelo menos 2 litros de água diariamente é essencial para o funcionamento correto dos nossos órgãos. Nos dias quentes, transpiramos mais, perdemos mais água e sais minerais. Por isso, beber água auxilia o corpo a controlar a temperatura e mantê-lo mais confortável ao longo do dia.

Prefira alimentos leves: Opte por alimentos de fácil digestão, evite comidas gordurosas já que com as temperaturas elevadas a digestão fica mais lenta. Atenção também para a preservação dos alimentos, pois as bactérias se proliferam com mais intensidade no calor.

Bebidas alcoólicas: Moderação com álcool é sempre recomendado, mas no verão é importante redobrar a atenção. A bebida alcoólica retira água das células e promove a desidratação. Assim, o ideal é beber bastante água entre uma dose e outra.

Pele: O sol é benéfico para o ser humano, quando a exposição é moderada. Ele estimula a produção de serotonina, melanina, vitamina D e ainda melhora a qualidade do sono. Entretanto, o excesso pode ser extremamente prejudicial. Insolação, queimaduras e câncer de pele são alguns dos malefícios que os raios solares podem causar. Evite ficar exposto ao sol das 10h às 15h e lembre-se de passar protetor solar a cada duas horas.

Acessórios e proteção: Chapéus e bonés são ótimos aliados para proteger rosto, ombros e couro cabeludo. Dê preferência também para roupas claras, leves e ventiladas. Lembre-se de usar óculos de sol, pois os raios ultravioletas estão mais evidentes nessa época.

Cuidado com os fungos: No verão, muitas vezes as pessoas ficam com biquínis e sungas molhadas por bastante tempo, formando assim o ambiente ideal para o desenvolvimento e proliferação dos fungos. Se não estiver nadando, procure se secar e colocar roupas secas.