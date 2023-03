Divulgação/Assessoria de Imprensa

A região dos olhos é uma das mais marcantes no rosto, e a busca por procedimentos estéticos e corretivos nesta área é cada vez maior. Entre as opções de tratamento, a blefaroplastia ganha destaque por ser um procedimento simples e eficaz contra questões estéticas, mas, principalmente, para corrigir e restabelecer a saúde dos olhos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura pela Blefaroplastia acontece geralmente acima dos 40 anos de idade, tanto para homens como para mulheres. “A blefaroplastia é uma cirurgia que consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores ou/e superiores, tendo como objetivo posicionar as pálpebras de forma correta, retirando ou reposicionando o excesso de gordura e reduzindo o aspecto de cansaço e envelhecimento dos pacientes”, explica a médica otorrinolaringologia, especialista em saúde da família, Caroline Beal.

Caroline conta que a busca pelo procedimento pode ser puramente estético, porém, a blefaroplastia tem uma alta eficácia na correção de questões de saúde. “A flacidez na região dos olhos pode reduzir a visão periférica e prejudicar o campo de visão de um ou de ambos os olhos. Outra queixa constante é a sensação de peso nos olhos e a cirurgia vai corrigir todas essas questões”, explica.

Restaurando o bem-estar

A principal função da blefaroplastia é restaurar a condição natural das pálpebras, que muitas vezes podem contar com uma quantidade maior de pele, bolsas de gorduras proeminentes e posicionamento não harmônico do contorno palpebral. Para contornar o problema, a retirada de pele deve ser feita de forma controlada, obedecendo critérios de saúde que visam a garantia do funcionamento ocular, como o fechamento palpebral correto e perfeito, garantindo assim a proteção da superfície dos olhos. “Nos casos mais graves, as pálpebras caídas podem chegar a impedir a abertura total dos olhos”, explica Caroline.

O procedimento é indicado geralmente após os 40 anos, uma vez que reduz os sinais de envelhecimento que acontecem com a perda da elasticidade da pele, sendo indicado nos casos de:

Excesso de pele nas pálpebras superiores; Excesso de pele nas pálpebras inferiores; Bolsas de gordura proeminentes nas pálpebras.

Tipos de Blefaroplastia

Caroline explica que existem dois tipos de cirurgias: para as pálpebras inferiores e para as superiores. “Na parte superior o método consiste numa incisão ao longo das linhas ou dobras naturais da pálpebra, com a remoção dos excessos de pele, gordura e posterior sutura. Já na parte inferior a incisão pode ser externa, pela pele, logo abaixo dos cílios, ou pode ser interna, por dentro da pálpebra, via conjuntiva. Neste caso haverá a remoção ou redistribuição dos excessos de pele, reposicionamento de gordura e posterior sutura”, conta a médica.

Segundo a médica, ambos os procedimentos são tranquilos, contando com uma anestesia local ou geral e cerca de hora e meia de duração. “O paciente recebe alta no mesmo dia”.

Cuidados pós operatório

O pós-operatório da blefaroplastia pode incomodar um pouco com dores e inchaços na região, que duram cerca de uma semana. Sobre os cuidados, a especialista indica: