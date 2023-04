O bruxismo consiste no movimento involuntário de apertar os dentes de maneira excessiva e constante, o que pode levar a uma pressão nos dentes e a uma tensão maior nos músculos responsáveis pelo processo de mastigação, provocando desgastes da mandíbula.

“O bruxismo afeta adultos e crianças e pode estar associado à ansiedade e/ou estresse. Dessa forma, é necessário procurar um dentista para o correto diagnóstico e indicação da da placa mais adequada, pois, se não houver acompanhamento, o paciente pode apresentar Disfunção da Articulação Temporomandibular (DTM)”, explica o Dr. Paulo Zahr, CEO e fundador da OdontoCompany.

Normalmente, os sintomas do bruxismo são percebidos durante a noite, com a insônia, ou ao acordar, uma vez que o ranger os dentes ocorre durante o sono e pode ocasionar desconfortos e atrapalhar a qualidade de vida do paciente. “Há outras formas de perceber também a doença, como dores de cabeça, face e pescoço, além de incômodo na região da mandíbula. As pessoas podem apresentar desgaste da superfície e amolecimento dos dentes”, comenta Zahr.

Para o tratamento, o profissional, geralmente, avalia individualmente o caso de cada paciente e indica a utilização de uma placa de proteção dentária para uso durante a noite, evitando assim o desgaste e o atrito entre os dentes e problemas nas articulações, reduzindo, por consequência, a tensão e as dores na região da mandíbula. “Outra forma de deixar os músculos relaxados e diminuir os sintomas é por meio da aplicação de água morna na região antes de dormir”, diz o dentista.

A placa de silicone, uma das medidas de tratamento adotadas pelos profissionais, é a opção mais macia, sendo capaz de se adequar com facilidade à arcada dentária do paciente. Entretanto, a recomendação é restrita, sendo usada em pessoas com bruxismo cêntrico (apertamento dos dentes). Isso porque o material aumenta a pressão nos músculos que ajudam na mastigação e diminui os sintomas.

Já a placa de acrílico é recomendada para a maioria dos pacientes com bruxismo. O material é capaz de proteger e controlar o ranger deles. Ela é feita para que, quem usa, realize os movimentos de abertura e fechamento da boca normalmente. “O uso diário da placa pode ocasionar diversos benefícios para o bem-estar dos indivíduos. Mas é preciso ter cuidados de higiene básicos, como o armazenamento em local adequado para que não fique exposta aos microrganismos que, por sua vez, podem afetar a qualidade e reduzir a durabilidade”, finaliza Zahr.

