Reprodução/SMCS

A semana de 12 a 19 de março é dedicada à campanha de conscientização sobre o câncer de intestino. Durante este período, monumentos e praças da cidade serão iluminados de azul, cor definida como símbolo da doença.

Farão parte deste circuito a estufa do Jardim Botânico, as Ruas da Cidadania Portão, Boqueirão e Pinheirinho, a Casa da Praça do Japão e os monumentos das praças 29 de Março e 19 de Dezembro.

Participaram os médicos Camila Lerner Dantas, Isadora Madalosso e Rafael Willian Nodan; os secretários municipais Alexandre Jarschel de Oliveira (Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação), Beatriz Battistella (Saúde) e Cristiano Holtz (Planejamento, Finanças e Orçamento); e o presidente do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), Tiago Waterkemper.

Saúde de todos

A médica Isadora Madalosso é uma das palestrantes no programa Saúde de Todos, iniciativa do Departamento de Saúde Ocupacional de Curitiba voltada ao combate ao câncer no intestino, que acontece em março, mês de prevenção da doença.

Serão três dias de palestras direcionadas aos servidores das regionais administrativas Matriz, Tatuquara e Boa Vista. Os servidores podem escolher o dia e o local que melhor atenda à sua rotina.

Além da palestra de prevenção, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) trará uma conversa sobre a qualidade de vida em um segundo momento do evento.

Pelé e Caruso foram vítimas

De acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil mais de 30 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de intestino a cada ano, com taxa de mortalidade aproximada de 50%. Em 90% dos casos, o câncer de intestino pode ser evitado, caso diagnosticado o pólipo precocemente.

Pessoas famosas, como o aclamado jogador de futebol Pelé (Edson Arantes do Nascimento) e o cartunista e jornalista Paulo Caruso (Paulo José Hespanha Caruso), foram vítimas recentes da doença.

O câncer de intestino pode ocorrer em decorrência de fatores genéticos, ambientais e por estilo de vida. Entre os fatores prejudiciais associados ao estilo de vida estão: obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e alimentação inadequada.

Na rede municipal de saúde, o atendimento é iniciado nas unidades básicas. Caso seja necessário, é feito o encaminhamento para especialistas e exames.

Saúde de Todos – Ciclo de palestras

Programação

22/3 – Auditório da Regional Matriz

Endereço: Praça Rui Barbosa, 101; Centro

14h às 17h

23/3 – Auditório da Regional Tatuquara

Endereço: Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100; Tatuquara

14h às 17h

30/3 – Auditório da Regional Boa Vista

Endereço: Avenida Paraná, 3.600. Boa Vista

14h às 17h