Daniel Castellano / SMCS

Vai viajar para fora do país? Fique atento, pois alguns países exigem o Certificado Internacional de Vacinação e ou Profilaxia (CIVP) da febre amarela. É um documento que comprova que o viajante está imunizado contra o vírus e pode seguir a viagem em segurança.

Confira aqui a lista de países que exigem o CIVP



Para os moradores da capital paranaense ficou ainda mais fácil solicitar o seu certificado. Antes a emissão era feita apenas de forma presencial, em três unidades de saúde de Curitiba e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Aeroporto Afonso Pena, com prazo médio de emissão de dez dias úteis. Agora, é possível emitir o documento em até três dias úteis sem sair de casa.

Confira aqui como você pode solicitar o seu certificado pela Central Saúde Já.

A advogada Fernanda Bourges aproveitou a novidade para fazer o certificado dos dois filhos, Henrique e Laura, de 7 e 5 anos, pois a família está embarcando para o México.

“Depois que vacinei meus filhos no Mãe Curitibana, fui orientada a tirar o certificado através da Central Saúde Já, e a emissão foi rápida e prática”, afirmou.

Assim como a Fernanda, mais de mil moradores de Curitiba já aproveitaram a praticidade de emitir a CIVP através da Central. O contato pode ser feito por telefone ou e-mail.

Os certificados emitidos antes de junho de 2022 precisam ser renovados para o novo modelo que não tem data de vencimento, esse foi o caso da empresária Camila Silva que solicitou o seu novo certificado, mesmo não tendo viagem programada.

“Decidi renovar para já deixar pronto para próxima viagem. Meu marido solicitou o dele pela Central e me recomendou, mandei e-mail e foi resolvido rápido”, comentou.

Vacina contra febre amarela

Não só para quem vai viajar para fora do país que a vacina contra febre amarela é recomendada. O imunizante é altamente eficaz na proteção contra a doença – que já tem registro de circulação no estado – com apenas uma dose. Desde 2018, a vacina passou a fazer parte do calendário de rotina dos curitibanos.

Vale lembrar que a vacina é gratuita e está disponível em 107 unidades de saúde de Curitiba. Acesse a lista com endereço e horários dos pontos de vacinação, no site Imuniza Já Curitiba.

Informações epistemológicas sobre a febre amarela

Esquema vacinal

Para as pessoas com idade entre 5 e 59 anos de vida, nunca vacinadas anteriormente, o imunizante é aplicado em dose única.

Para menores de cinco anos, a vacina é aplicada aos 9 meses, com uma dose de reforço aos 4 anos de idade. Se a criança ainda não está apta a tomar sua dose de reforço, o CIVP é emitido com prazo menor de vigência. Após a dose de reforço, o certificado é emitido com prazo para toda a vida.

Em alguns casos, levando em conta o risco da doença e o risco de eventos adversos nessa faixa etária e/ou decorrentes de comorbidades, a vacina também pode ser aplicada em pessoas com 60 anos ou mais.

Veja como solicitar o CIVP sem sair de casa

Importante: a vacina contra febre amarela deve ser tomada com antecedência mínima de dez dias do embarque.

1 – Realizar o pré-cadastro no site da Anvisa.

2 – Enviar a solicitação pelo e-mail da Central Saúde Já Curitiba (smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br), anexando documento de identificação, comprovação da vacina e comprovante de residência de Curitiba em seu nome (caso não possua, menores de 30 anos podem apresentar o documento em nome dos pais, e em caso de comprovante em nome dos cônjuges deverá ser apresentada também a certidão de casamento ou união estável).

3 – O Certificado Internacional é enviado em formato PDF para o e-mail do solicitante, que deverá imprimir para levar consigo na viagem.