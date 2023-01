Divulgação/Assessoria de Imprensa

A cera de ouvido (ou cerume) é uma forma de proteção natural que temos, mas quando o excesso predomina, surgem algumas dúvidas de como proceder, principalmente em relação à higiene.

Segundo a otorrinolaringologista do Hospital Otorrinos Curitiba, Dra. Karin Dal Vesco, quando há excesso de cera, ela pode ocluir totalmente o conduto auditivo externo (canal que leva o som do meio externo até o tímpano) e diminuir a audição do paciente. Especialmente nesta época do ano, pode se tornar mais recorrente.

“Principalmente agora no verão, se a cera do ouvido estiver no limite entre obstruir e não obstruir, quando você vai à praia, ela derrete pelo calor. E a pressão da água, quando você entra e mergulha, faz tampar de vez. Então, se você entrou na água, voltou com o ouvido tapado e não se destampou mais – e não tem dor ou tem minimamente dor, possivelmente é cera no ouvido”, explicou a médica.

Função da cera no ouvido

A cera produzida por nossa orelha externa é uma proteção natural que temos. Ela impermeabiliza o conduto auditivo com a intenção de protegê-lo contra agressões externas como poeira, insetos e outros corpos estranhos. Além disso, ela é autolimpante e possui alguns compostos que impedem a proliferação de fungos e bactérias.

Sintomas do excesso de cera

O principal sintoma do excesso de cera no ouvido é o ouvido tampado, “mas se houver uso de cotonete ou algum tipo de manipulação empurrando o cerume, ele passa a comprimir e inflamar o conduto auditivo, com dor intensa”, completou Karin.

A coloração normal da cera pode variar desde escurecido até mais claro, mas na maioria das pessoas ela tem uma cor âmbar (laranja-amarelo).

Como retirar o excesso de cera do ouvido

O acúmulo de cera que causa obstrução com sintomas deve ser removido com um médico habilitado através de lavagem, curetagem ou aspiração.

“Tentativas de remoção em casa são passíveis de erros e complicações, como infecção e até perfuração dos tímpanos”, alerta a especialista.

Como limpar o ouvido corretamente

Segundo a Dra. Karin, o ideal é higienizar a orelha apenas com uma toalha, ao final do banho, para retirar aquela cera que esteticamente pode causar constrangimento.

“O cerume é produzido no conduto auditivo e constantemente os ouvidos tendem a jogar o cerume mais interno para fora, é um processo contínuo de limpeza. Se empurrarmos para dentro o cerume, estamos anulando completamente esta função de limpeza dos ouvidos. O ouvido se limpa sozinho, é só não atrapalhar”, resumiu a otorrino.

Excesso de cera nos idosos

Com o passar dos anos, a cera pode se tornar mais ressecada, acumulando com mais facilidade, e piorando com o uso de cotonete e de aparelhos auditivos. Por isso, recomenda-se a revisão periódica de pacientes que utilizam aparelhos auditivos.