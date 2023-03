Divulgação/SMCS

No próximo sábado (4/2), das 9h às 13h, o Comitê Intersetorial de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida da Prefeitura de Curitiba, que reúne as secretarias municipais da Saúde, do Esporte, Lazer e Juventude, de Segurança Alimentar e Nutricional e da Educação, fará um mutirão no calçadão da Rua XV de Novembro para orientar a população sobre obesidade.

Com o objetivo de ampliar os esforços para reconhecer a obesidade como uma doença multifatorial e crônica que se tornou um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, a Organização Mundial da Saúde chancelou 4 de março como Dia Mundial contra Obesidade. E como parte das ações do programa Curitiba Viva Bem, de promoção da saúde e da qualidade de vida, a Prefeitura busca orientar a população e mostrar os riscos de estar acima do peso.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juvetude, por exemplo, vai disponibilizar profissionais de educação física para avaliar circunferência abdominal e índice de massa corporal (IMC) dos interessados. Além disso, os professores vão ensinar protocolos utilizados para classificar se a pessoa está com o peso ideal ou com riscos de desenvolver problemas de saúde.

“A obesidade é uma doença crônica que favorece o surgimento de outras doenças, portanto, problema de saúde pública. A obesidade reduz a qualidade de vida e por isso é importante que a Prefeitura divulgue os serviços que suas diversas secretarias oferecem para a população adotar hábitos saúdaveis”, afirmou o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski

Também serão dadas orientações sobre as práticas e os locais de atividades físicas ofertadas pela secretaria para evitar o sedentarismo.

Saúde

Já as equipes da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba participam do evento orientando sobre alimentação saudável e sobre o programa Escute o Seu Coração.

Em um totem instalado no calçadão, o público poderá acessar o Portal do Escute o Seu Coração e realizar testes que avaliam como está alimentação, atividade física, nível de stress, consumo de álcool, peso, saúde bucal e a sua condição em relação ao tabagismo.

O programa Escute seu Coração engloba os eixos da promoção, prevenção, atenção à saúde, vigilância e urgência/emergência. Trata-se de uma iniciativa intersetorial, que inclui a capacitação das equipes nas Unidades de Saúde Básicas e de Pronto-atendimento, revisão de protocolos assistenciais, painéis de monitoramento de indicadores estratégicos, campanhas de mídia, articulação com prestadores, entre outros.

Segurança Alimentar e Nutricional

Uma unidade móvel da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional também estará na Rua XV para a equipe ensinar como preparar receitas de aproveitamento integral de alimentos utilizando cascas, talos e folhas para o preparo de tortas, sucos e outros.

Educação

A Secretaria Municipal da Educação também irá oferecer atividades gratuitas da EducaAção, realizadas pela Coordenadoria de Projetos na Rua XV, que encantam os curitibanos aos sábados com música, jogos, contação de histórias. Para este sábado, as oficinas terão como tema o combate a obesidade infantil e o aniversário da cidade.