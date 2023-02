Pedro Ribas/SMCS

Os curitibanos que aguardam consultas ou exames especializados devem ficar atentos às mensagens enviadas pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

A Secretaria Municipal da Saúde avisa pelo app a data e o horário marcados e o usuário precisa aceitar para que a agenda seja confirmada. Depois disso, basta se dirigir ao local de atendimento no dia e hora marcados, sem necessidade de ir até sua Unidade de Saúde de referência, nem de imprimir o comprovante da agenda.

“O Saúde Já Curitiba é uma linha direta dos equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde com o usuário. É importante que o cidadão se aproprie das soluções tecnológicas disponíveis, que são pensadas para facilitar o acesso à saúde, com rapidez e eficiência”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

O usuário que não tiver acesso à internet ou não souber consultar o app deve seguir o processo tradicional: ir até a unidade de saúde para saber quando será a consulta.

Evolução tecnológica

O Saúde Já Curitiba está em constante aperfeiçoamento e faz parte do modelo Saúde 4.1, desenvolvido pela SMS durante a pandemia e que utiliza recursos como conectividade e inteligência artificial para ampliar o acesso do cidadão aos serviços do SUS curitibano. A população já utiliza o modelo Saúde 4.1 no aplicativo Saúde Já e em outras ações de telessaúde, como os teleatendimentos da Central Saúde Já e a telerregulação.

O aplicativo possibilita o envio de lembretes de atendimentos, consultas e exames agendados, convocação para campanhas de vacinação, entre outros importantes alertas da saúde.

No caso das especialidades, além de confirmar a agenda, é possível emitir no aplicativo sua guia de encaminhamento ou cancelar o compromisso, tudo seguindo as regras elaboradas pela SMS.

Depois de realizada a consulta ou exame, também é possível avaliar o atendimento por meio da pesquisa de satisfação do app, uma ferramenta importante para que as equipes da SMS possam monitorar o serviço prestado.

Cancelamento

Quando o usuário não pode comparecer à data agendada, deve cancelar o compromisso no app até três dias antes da agenda. Dessa forma, seu nome permanece na lista de agendamentos para aquela especialidade e, assim que possível, uma nova data é marcada e a mensagem enviada pelo aplicativo.

No entanto, quando a agenda é aceita e o usuário não comparece à consulta ou ao exame, ele sai da lista de espera e precisará começar o processo novamente para ter acesso à especialidade, ou seja, deverá comparecer à Unidade de Saúde a que está vinculado, passar por consulta e então ser novamente direcionado à especialidade necessária.